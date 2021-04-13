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Camdaki Kız dizisinin Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu hakkındaki inanılmaz Ajda Pekkan gerçeği

13.04.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin yeni bombası Camdaki Kız dizisi ile dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Feyyaz Şerifoğlu hakkında şaşırtan Ajda Pekkan gerçeği ortaya çıktı. Oyuncu, usta sanatçı Ajda Pakkan’ın vokalistiymiş.

Camdaki Kız dizisinin Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu hakkındaki inanılmaz Ajda Pekkan gerçeği

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı rolle adını duyuran Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız dizisiyle adeta patlama yaptı. İki popüler dizide de Burcu Biricik ile başrolü paylaşan Feyyaz Şerifoğlu hakkında çok az bilinen bir gerçek ortaya çıktı.

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Gülseren Budaycıoğlu imzasını taşıyan Doğduğun Ev Kaderindir, Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda’dan sonra yayına giren Camdaki Kız da diğer diziler gibi çok ilgi gördü. Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu Camdaki Kız dizisinin ilk bölümünün yayınlanmasıyla beraber sosyal medyanın gündemine oturdu.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU, AJDA PEKKAN'IN VOKALİSTİYDİ

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Etkileyici senaryosuyla ön plana çıkan Camdaki Kız dizisinin yakışıklı aktörü Feyyaz Şerifoğlu hakkındaki Ajda Pekkan gerçeği ise öğrenenleri şaşkına uğratıyor.

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Daha önceden de Burcu Biricik ile Kırmızı Oda dizisiyle seyirci karşısına çıkan Şerifoğlu'nun Ajda Pekkan'ın vokalisti olduğu ortaya çıktı.

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Feyyaz Şerifoğlu hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapıyor. Şerifoğlu’nun ilk single çalışması “Gidene” ise 18 Aralık 2020'de tüm dijital platformlarda yerini almıştı.


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Ajda Pekkan
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