Dilan Çiçek Deniz süper minisiyle poz verdi! Cesur seçimi tam not aldı

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz son dönemde hem özel hayatı hem de imaj değişiklikleriyle gündemden düşmüyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de özel bir gecede ortaya çıktı. Davete kırmızı renkli süper mini elbisesiyle katılan Dilan Çiçek Deniz bu görünümüyle takipçilerinden tam not aldı.

Deniz, omuzlarını açıkta bırakan kayık yaka elbisesi ve derin dekoltesiyle cesur bir stil ortaya koydu.

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Dilan Çiçek Deniz için sosyal medyada; 'Harika görünüyor', 'Çok hoş olmuş', 'Asil ve güzel' gibi yorumlar yapıldı.