MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Dilan Çiçek Deniz süper minisiyle poz verdi! Cesur seçimi tam not aldı

Son dönemde hem özel hayatı hem de yaptığı imaj değişiklikleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz son olarak katıldığı bir davetteki görüntüsüyle gündem oldu. Deniz'in süper mini elbisesiyle verdiği pozlar takipçilerinden tam not aldı.

Dilan Çiçek Deniz süper minisiyle poz verdi! Cesur seçimi tam not aldı
Öznur Yaslı İkier

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz son dönemde hem özel hayatı hem de imaj değişiklikleriyle gündemden düşmüyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de özel bir gecede ortaya çıktı. Davete kırmızı renkli süper mini elbisesiyle katılan Dilan Çiçek Deniz bu görünümüyle takipçilerinden tam not aldı.

Dilan Çiçek Deniz süper minisiyle poz verdi! Cesur seçimi tam not aldı 1

Deniz, omuzlarını açıkta bırakan kayık yaka elbisesi ve derin dekoltesiyle cesur bir stil ortaya koydu.

Dilan Çiçek Deniz süper minisiyle poz verdi! Cesur seçimi tam not aldı 2

YORUM YAĞDI

Dilan Çiçek Deniz için sosyal medyada; 'Harika görünüyor', 'Çok hoş olmuş', 'Asil ve güzel' gibi yorumlar yapıldı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yıllar sonra buluştular! Değişimine yorum yağdı Yıllar sonra buluştular! Değişimine yorum yağdı
Halef'in fişi çekildi! Başrol kendini tutamadı Halef'in fişi çekildi! Başrol kendini tutamadı

Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya Cumhuriyet tarihinde bir ilk oldu

Fatma Betül Sayan Kaya Cumhuriyet tarihinde bir ilk oldu

8 kişinin katledildiği saldırıyla ilgili çarpıcı sözler: "Aşiretimizin en büyük sorunu bu"

8 kişinin katledildiği saldırıyla ilgili çarpıcı sözler: "Aşiretimizin en büyük sorunu bu"

Sürprizler var! Sergen Yalçın A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı

Sürprizler var! Sergen Yalçın A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı

Halef Köklerin Çağrısı için final çanları çalıyor! 'Hiç bitmesin'

Halef Köklerin Çağrısı için final çanları çalıyor! 'Hiç bitmesin'

Emekliye 'yüzde 50 zam' iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı

Emekliye 'yüzde 50 zam' iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı

Arsa ve tarla sahiplerini ilgilendiren kritik karar! AYM iptal etti

Arsa ve tarla sahiplerini ilgilendiren kritik karar! AYM iptal etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.