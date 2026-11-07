Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice'si ve Pargalı'sı yıllar sonra buluştu! Değişimine yorum yağdı

2011 yılında izleyiciyle buluşan ve yayınlandığı döneme damga vurarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Muhteşem Yüzyıl, aradan geçen yıllara rağmen unutulmaz karakterleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dizide Hatice Sultan karakterine hayat veren Selma Ergeç ile Pargalı İbrahim Paşa'yı canlandıran Okan Yalabık, yıllar sonra bir araya geldi.

İkilinin birlikte verdiği poz sosyal medyada büyük ilgi gördü.

YORUM YAĞDI

Takipçilerine nostalji yaşatan o kare kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'Pargalı yaşlanmış', 'Sultan aynı kalmış', 'Pargalı çökmüş' gibi yorumlar yapıldı.