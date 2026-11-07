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Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice'si ve Pargalı'sı yıllar sonra buluştu! Değişimine yorum yağdı

Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hatice Sultan ve Pargalı İbrahim karakterlerine hayat veren Selma Ergeç ve Okan Yalabık, yıllar sonra bir davette yan yana görüldü. Ergeç ve Yalabık'ın son halleri kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice'si ve Pargalı'sı yıllar sonra buluştu! Değişimine yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

2011 yılında izleyiciyle buluşan ve yayınlandığı döneme damga vurarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Muhteşem Yüzyıl, aradan geçen yıllara rağmen unutulmaz karakterleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dizide Hatice Sultan karakterine hayat veren Selma Ergeç ile Pargalı İbrahim Paşa'yı canlandıran Okan Yalabık, yıllar sonra bir araya geldi.

Muhteşem Yüzyıl ın Hatice si ve Pargalı sı yıllar sonra buluştu! Değişimine yorum yağdı 1

İkilinin birlikte verdiği poz sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Muhteşem Yüzyıl ın Hatice si ve Pargalı sı yıllar sonra buluştu! Değişimine yorum yağdı 2

YORUM YAĞDI

Takipçilerine nostalji yaşatan o kare kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'Pargalı yaşlanmış', 'Sultan aynı kalmış', 'Pargalı çökmüş' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Yalabık Selma Ergeç muhteşem yüzyıl
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