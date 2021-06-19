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Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

19.06.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisinin kötü kadını Cana’yı canlandıran Hande Ataizi, dizi sezon finali yapar yapmaz soluğu tatilde aldı. Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile havuz sefası yapan Hande Ataizi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Cana karakteriyle gündemden düşmeyen Hande Ataizi, dizi sezon finali yapar yapmaz soluğu sevgilisiyle birlikte tatilde aldı.

Bir süredir kendisinden 21 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile birlikte olan Hande Ataizi, sosyal medya hesabından sevgilisiyle havuz sefası yaptığı anları paylaştı.

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Hande Ataizi'nin tatil paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düşerken oyuncunun siyah mayosuyla objektif karşısına geçen oyuncunun fit halleri takipçilerinden tam not aldı.

Ekran Alıntısı

Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu'nun havuz başında verdikleri pozlar, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Ataizi Camdaki Kız dizisi
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sapık sanatçılar. sanatçı bozuntuları ne olacak utanma yok hassiyet yok
UTANIYORUM SİZLERLE AYNI ÜLKEDE OLMAKTAN. BUNLARA İLGİ GÖSTERENLEREDE ŞAŞIRIYORUM
eee nede olsa eskilerden başkada bişi beklenmez zaten gayet normal

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