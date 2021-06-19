Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Cana karakteriyle gündemden düşmeyen Hande Ataizi, dizi sezon finali yapar yapmaz soluğu sevgilisiyle birlikte tatilde aldı.

Bir süredir kendisinden 21 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile birlikte olan Hande Ataizi, sosyal medya hesabından sevgilisiyle havuz sefası yaptığı anları paylaştı.

Hande Ataizi'nin tatil paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düşerken oyuncunun siyah mayosuyla objektif karşısına geçen oyuncunun fit halleri takipçilerinden tam not aldı.

Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu'nun havuz başında verdikleri pozlar, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

