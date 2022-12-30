Camdaki Kız'ın Feride'si öldü! Nur Sürer Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız 63. bölümü ile herkesi ağlattı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Devrim Yakut gibi isimleri buluşturan dizide Feride'nin yatağında ölü bulunduğu sahne sosyal medyaya damga vurdu.

"Camdaki Kız Feride ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu?" sorularını gündemdeyken bomba bir iddia sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Nur Sürer dün akşam duygulandıran bir vedayla Camdaki Kız dizisine veda etti. 63 hafta boyunca muhteşem performansıyla oyunculuk dersi veren Sürer, seyirciyi gözyaşlarına boğdu.

KIVANÇ TATLITUĞ VE SERENAY SARIKAYA'LI DİZİDE

Usta oyuncu yoğun tempoda çalıştığı dizinin ardından dün sete çıkan Aile dizisiyle anlaştı. Birsen Altundaş'ın haberine göre; Nur Sürer, Aile’de çok güçlü bir kadın olan Hülya rolüne hayat verecek. Ay Yapım imzalı dizide Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Emel Göksu ve Canan Ergüder gibi ünlü isimlerle kamera karşısına geçecek.

Nur Sürer 2 hafta dinlendikten sonra Aile’nin çekimlerine katılacak.

Bu arada Sürer, Berkun Oya’nın “Çocuk” adlı yeni dizisinde de konuk oyuncu olacak.



