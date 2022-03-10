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Camdaki Kız'ın kadersiz Nalan'ı Burcu Biricik'in eski mesleğini duyanlar inanamadı! Meğer neler çekmiş

10.03.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi, perşembe akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer alıyor. Camdaki Kız'ın kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç, Enis Arıkan gibi isimlerin yer alıyor. Dizide 'Nalan' karakterine hayat veren Burcu Biricik'in eski mesleğini duyanlar şaşıp kaldı.

Camdaki Kız'ın kadersiz Nalan'ı Burcu Biricik'in eski mesleğini duyanlar inanamadı! Meğer neler çekmiş

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Camdaki Kız dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncu Burcu Biricik hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

1988 yılında Antalya'da doğan Burcu Biricik, Yörük bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Burcu Biricik henüz çocuk yaşlarda, anne ve babasının boşanma sürecine tanık oldu. Hayata erken atılmak zorunda kalan Burcu Biricik, 17 yaşındayken eve katkıda bulunabilmek için iş aramaya başladı.

GEÇİNEBİLMEK İÇİN ASİSTANLIK YAPTI

Bir ajansa başvuran Burcu Biricik, burada bir süre asistanlık yaptı. Ajans çalışanlarının ısrarıyla güzellik yarışmasına katılan Burcu Biricik, 2006 yılında Akdeniz Kraliçesi seçildi.

Camdaki Kız'ın kadersiz Nalan'ı Burcu Biricik'in eski mesleğini duyanlar inanamadı! 'Ben buraya ağlayarak geldim'

Burcu Biricik, Ege Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümünü okurken, Bornova Belediye Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı.

Camdaki Kız'ın kadersiz Nalan'ı Burcu Biricik'in eski mesleğini duyanlar inanamadı! 'Ben buraya ağlayarak geldim'

''BEN BURAYA AĞLAYARAK GELDİM''

Burcu Biricik, 2011 yılında yayınlanan Artiz Mektebi yarışmasına katılabilmek için İstanbul'a taşındı. Yarışmadan birincilikle ayrılan güzel oyuncu, zafer konuşmasında ''Ben buraya ağlayarak geldim. Bu mutluluk gözyaşı değildi. Nasıl bir yere geleceğimden, neler yaşayacağımdan çok korkuyordum. 'Allah'ım, hayırlısı değilse, gitmeyeyim oraya' dedim ve birinci oldum'' ifadelerini kullanmıştı.

Camdaki Kız'ın kadersiz Nalan'ı Burcu Biricik'in eski mesleğini duyanlar inanamadı! Nereden nereye gelmiş

Asistan olarak başladığı kariyer yolculuğuna iki birincilik sığdıran Burcu Biricik; Ümit Milli, Muhteşem Yüzyıl, Beni Böyle Sev, Hayat Şarkısı, Şeref Meselesi gibi güçlü yapımlarda rol aldı.

Camdaki Kız'ın kadersiz Nalan'ı Burcu Biricik'in eski mesleğini duyanlar inanamadı! 'Ben buraya ağlayarak geldim'

Şimdilerde reklamcı Emre Yetkin ile evli olan Burcu Biricik, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Camdaki Kız'ın kadersiz Nalan'ı Burcu Biricik'in eski mesleğini duyanlar inanamadı! 'Ben buraya ağlayarak geldim'

Camdaki Kız dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Burcu Biricik'in Instagram'da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Camdaki Kız'ın kadersiz Nalan'ı Burcu Biricik'in eski mesleğini duyanlar inanamadı! 'Ben buraya ağlayarak geldim'


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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