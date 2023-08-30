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  4. Camdaki Kız'ın Laz Kızı’nın son hali şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Camdaki Kız'ın Laz Kızı’nın son hali şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

30.08.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız’da Laz Kızı karakterine hayat veren Alya, güzelliği ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine toplamıştı. Estetiksiz hali bir dönem gündem olan Alya’nın yeni imajını görenler çok şaşırdı.

Burcu Biricik’in Nalan karakterine hayat verdiği Camdaki Kız’ın son sezonunda dahil olan Laz Kızı karakteri büyük ses getirmişti. Güzelliği ve oyunculuğu beğeni toplayan Alya, Laz Kızını canlandırıyordu.

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Dizide Hayri ile yakınlaşması gündem olan ve daha sonra Hayri'yi öldüren Laz Kızı’na hayat veren Alya’nın son hali gündem oldu.

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Şarkı söyleyen Alya imaj değiştirdi. Saçlarını uzatan ve rengini değiştiren ünlü ismin pozlarına yorum yağdı.

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31 yaşında olan Alya'nın pozlarına "Siyah saç ve kahküller nerde", "Bu pek olmamış", "Sanki sen değilsin", "Kısa saç sizin stiliniz bence", "Lütfen eski haline geri dön" yorumları yapıldı.

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Ünlü isim sosyal medya hesabından sık sık sahne tarzını paylaşıyor. Alya’nın cesur pozlarına adeta beğeni yağıyor.

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ESTETİKSİZ HALİ OLAY OLMUŞTU

Düzgün fiziği ve oyunculuğu ile beğeni toplayan Alya’nın estetiksiz hali gündem olmuştu.

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Ünlü ismin estetiksiz hali ile ilgili "Bir ben kaldım estetiksiz", "Eski hali daha güzelmiş bence", "Rolünün hakkını veriyor, güzel kadın", "Estetiksiz daha güzel" yorumları yapılmıştı.

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