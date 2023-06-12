Camdaki Kız'ın Laz Kızı Ömer'in kutlamasına damga vurdu! Pozları nefes kesti

Perşembe akşamları ekrana gelen Camdaki Kız oyuncuları arasına katılan Alya, Laz Kızı karakterini canlandırıyor. Güzelliği ve oyunculuğu ile beğeni toplayan Alya aynı zamanda sahne alıyor.
Ünlü isim dün akşam Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinin sezon finali yemeğinde şarkı söyledi.
"Ömer dizisi sezon finali gecesinde eğlencenin dibine vurduk der altına imzamı atarım" notuyla paylaşım yapan Alya'nın pozlarına adeta beğeni yağdı.
31 yaşında olan Alya sosyal medya hesabından sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.
Son bölümde Hayri'yi öldüren Alya'nın estetiksiz hali sosyal medyada gündem olmuştu.