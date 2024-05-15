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Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan'dan olay kıskançlık itirafı! 'Şoke oldum' diyerek anlattı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.05.2024 21:49
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Ünlü oyuncu Enis Arıkan' kıskançlık itirafı gündem oldu. Son olarak Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Muzo karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Sektörde kendisini kıskanan ve ayağını kaydırmak isteyen kişilerin olduğunu belirten Arıkan, 'Şoke oldum' diyerek anlattı.

Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan'dan olay kıskançlık itirafı! 'Şoke oldum' diyerek anlattı

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Muzo karakteriyle akıllarda kalan Enis Arıkan Saba Tümer'in YouTube kanalına konuk oldu. Setlerde yaşanan kıskançlık krizleri hakkında itiraflarda bulunan ünlü oyuncunun açıklamaları gündem oldu.

"GERÇEKTEN ARKADAŞLARIM BANA BUNU YAPTI MI?"

Hem başarılı oyunculuğu hem de sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Enis Arıkan, Saba Tümer'in programında yaptığı itiraflarıyla gündem oldu.

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Setlerde başına gelen kıskançlık krizlerini itiraf eden Enis Arıkan, "…Şöyle bir şey söyledi. 'Sen o insanları severken o insanların seni sahnelerinden attırmak için keşke çabasını görebilseydin' dedi. Mesela bir işte veya reklamda oynadım. Her neyse onu söylemeyeceğim tabii ki.

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Orada herkes bana sarılırken 'Enis'in bu kadar parlamasını istemiyoruz, geriye alalım' diye uğraşıyorlarmış. Gerçekten arkadaşlarım bana bunu yaptı mı? diye şoke oldum!

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Ben meşhur olmadan evvel hiç böyle şeyler yaşamıyordum. Zaten tanındıktan sonra bunlar başa geliyor. Ben birinin beni kıskanacağını hiç düşünmüyordum.

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Niye insan beni kıskansın ki? Gerizekalı mısın? Sen benden bin kat daha güzelsin, yeteneklisin. Defol git" ifadelerine yer verdi.

Vitrin


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