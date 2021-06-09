Camdaki Kız’ın Muzo’su Enis Arıkan esprili sezon finali paylaşımı: 'Tatil an itibari ile başladı'

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı kitabından televizyona uyarlanan Camdaki Kız dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici konusu ile seyircinin beğenisini topladı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı dizi yayınlandığı her hafta reyting listelerinin en üst sıralarına yerleşmeyi başarırken, bu hafta ekranlara kısa süreli veda edeceği haberi ise dizinin sıkı takipçilerini hüzünlendirdi.

SEZON FİNALİ BOMBA GİBİ GELİYOR

Psikolojik sorunları olan aileleri bir araya getiren Nalan ve Sedat birlikteliği final bölümünde evlilikle taçlanacak. Her şeye ve herkese yalnızca camın ardından bakarak büyüyen Nalan, güvenli alanını terkederek bambaşka bir evde bambaşka bir yaşantıya dahil olacak. Neyse ki esas kızımız Nalan, bu yabancı yerde, Muzo sayesinde pek de yalnız kalmayacak.

ENİS ARIKAN'DAN ESPİRİLİ FİNAL PAYLAŞIMI

Diziye sonradan Muzo rolü ile dahil olan Enis Arıkan, çoğunlukla komedi türündeki projelerin ardından ağır bir drama adım atmış oldu. Başarılı oyuncunun performansı, izleyen herkesi şaşırtırken, komedi tiplemelerinden kısa sürede kurtularak adeta Muzo karakteri üzerine cuk oturdu.