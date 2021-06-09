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Camdaki Kız’ın Muzo’su Enis Arıkan esprili sezon finali paylaşımı: 'Tatil an itibari ile başladı'

09.06.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Camdaki Kız dizisi kısa sürede izleyicilerin ilgi odağı olmayı başardı. Fenomen dizide Muzo karakterine hayat veren Enis Arıkan ise dizinin sıkı takipçilerine üzen haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile verdi. Dizinin bu hafta ekranlara ara vereceğini esprili paylaşım ile duyuran Arıkan, hayranlarını üzdü.

Camdaki Kız’ın Muzo’su Enis Arıkan esprili sezon finali paylaşımı: 'Tatil an itibari ile başladı'

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı kitabından televizyona uyarlanan Camdaki Kız dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici konusu ile seyircinin beğenisini topladı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı dizi yayınlandığı her hafta reyting listelerinin en üst sıralarına yerleşmeyi başarırken, bu hafta ekranlara kısa süreli veda edeceği haberi ise dizinin sıkı takipçilerini hüzünlendirdi.

SEZON FİNALİ BOMBA GİBİ GELİYOR

Psikolojik sorunları olan aileleri bir araya getiren Nalan ve Sedat birlikteliği final bölümünde evlilikle taçlanacak. Her şeye ve herkese yalnızca camın ardından bakarak büyüyen Nalan, güvenli alanını terkederek bambaşka bir evde bambaşka bir yaşantıya dahil olacak. Neyse ki esas kızımız Nalan, bu yabancı yerde, Muzo sayesinde pek de yalnız kalmayacak.

Camdaki Kız’ın Muzo’su Enis Arıkan esprili sezon finali paylaşımı: 'Tatil an itibari ile başladı'

ENİS ARIKAN'DAN ESPİRİLİ FİNAL PAYLAŞIMI

Diziye sonradan Muzo rolü ile dahil olan Enis Arıkan, çoğunlukla komedi türündeki projelerin ardından ağır bir drama adım atmış oldu. Başarılı oyuncunun performansı, izleyen herkesi şaşırtırken, komedi tiplemelerinden kısa sürede kurtularak adeta Muzo karakteri üzerine cuk oturdu.

Camdaki Kız’ın Muzo’su Enis Arıkan esprili sezon finali paylaşımı: 'Tatil an itibari ile başladı'

Camdaki Kız’ın sezon finali ‘müjdesi’ de dün yayınladığı esprili fotoğraf ile Enis Arıkan’dan geldi. Arıkan, sosyal medya hesabında paylaştığı bir story ile çekimlerin bittiği haberini verdi. Gece geç saatte yaptığı o paylaşımla Camdaki Kız oyuncuları için tatilin an itibari ile başladığını ilan etti.

Camdaki Kız’ın Muzo’su Enis Arıkan esprili sezon finali paylaşımı: 'Tatil an itibari ile başladı'


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Kanal D Burcu Biricik Enis Arıkan Camdaki Kız dizisi
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