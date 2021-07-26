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Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan'ı şok eden hediye: Değer miydi...

26.07.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Enis Arıkan, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak, kendisine gelen hediyeye şaşıran ünlü oyuncu şaşkın halleriyle takipçilerini çok güldürdü.

Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan'ı şok eden hediye: Değer miydi...

Sevilen oyuncu Enis Arıkan, konservatuvarı bitirdikten sonra televizyona yöneldi. "Genco" dizisi ve reklamlar sayesinde kısa süreli bir popülerlik yaşasa da, asıl yapmak istediğinin tiyatro olduğunu fark etti. Yıllarca en başarılı tiyatro oyunlarında rol alan ve ödüller alan Enis Arıkan, şöhreti sosyal medya sayesinde yakaladı. Instagram'da çektiği eğlenceli videolarla bir fenomene dönüşen ünlü oyuncu, televizyonda ve sinemada da komedi projelerinin aranan yüzü oldu. Son olarak, en büyük hayallerinden birini gerçekleştiren ve Exxen'de talk show sunan Enis Arıkan, proje tercihlerini değiştirmeye başladı. Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen projelerinden "Camdaki Kız" dizisi ile ekrana gelen ünlü oyuncu, dramda da ne kadar yetenekli olduğunu dosta düşmana ispatladı. "Camdaki Kız" dizisi sayesinde popülerliği giderek artan Enis Arıkan, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarına da devam etti.

"Kesene bereket"

Enis Arıkan

Gittiği bir mekanda kendisine şampanya patlatılan ünlü oyuncu, bu duruma hayli şaşırdı. "Biri bana yan masadan şampanya patlattı. Adı Merve'ymiş. Merve kesene bereket. Bana değer miydi bilmiyorum ama çok mutlu oldum." diyen Enis Arıkan, yine herkesi çok güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Enis Arıkan Camdaki Kız dizisi
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