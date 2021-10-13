MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Camdaki Kız'ın 'Muzo'su Enis Arıkan ile İstanbullu Gelin'nin 'Osman'ı Güven Murat Akpınar’ın bilinmeyen hikayesi!

Camdaki Kız'ın 'Muzo'su Enis Arıkan ile İstanbullu Gelin'nin 'Osman'ı Güven Murat Akpınar’ın bilinmeyen hikayesi!

13.10.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu ve fenomen Enis Arıkan ve Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi başyapıt dizilerin sevilen oyuncusu Güven Murat Akpınar’ın ünlü olmadan önce birlikte tiyatro oyununda yer aldıkları ortaya çıktı. Enis Arıkan’ın 2015 yılında verdiği bir röportajda Güven Murat Akpınar hakkında söyledikleri herkesi şaşırttı!

Camdaki Kız'ın 'Muzo'su Enis Arıkan ile İstanbullu Gelin'nin 'Osman'ı Güven Murat Akpınar’ın bilinmeyen hikayesi!

Şimdilerde influencer olarak sosyal medyada sıkça gördüğümüz Enis Arıkan yıllardır ekranların sevilen yüzü olarak karşımıza çıkıyor. Esas çıkışını 31 Aralık 2018 yılında katıldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Sertab Erener’in Eurovision birincisi şarkısı Everyway That I Can şarkısında gösterdiği performansıyla yapan Arıkan’ın, ünlü olmadan yıllar önce Craft Tiyatro’nun Garaj isimli oyununda oyunculuğuyla ses getirdiği ortaya çıktı. Arıkan'ın yıllar önceki oyunda travestiyi oynadığı gerçeği duyanları şaşırttı. İşte detaylar...

Camdaki Kız'ın 'Muzo’su Enis Arıkan ile İstanbullu Gelin'nin 'Osman’ı Güven Murat Akpınar’ın bilinmeyen hikayesi!

MEĞER TRAVESTİYİ OYNAMIŞ

Güven Murat Akpınar’ın Kahraman karakteriyle seyirci karşısına çıktığı oyunda Enis Arıkan ise travesti olan Orkide rolüyle seyirciyi büyülüyordu. Enis Arıkan’ın Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu seçilmesinin ardından verdiği bir röportajda Güven Murat Akpınar hakkında “Kahraman karakterinin seçmelerine Güven Murat Akpınar, 'Ben şimdi okuyacağım ama kimse bana bakmasın' duygusuyla gelmişti. Çok kapalı biri. Rolü sanki o kadar istemiyordu ki… Ama biz adama vurulduk! İnşallah o olur dedik ve o oldu… Dünyanın en iyi partneri. Ama ben çok zor bir adamım. Benim yanımda o bir melek.” şeklinde konuşması yıllar sonra okuyanları duygulandırdı.

Camdaki Kız'ın 'Muzo’su Enis Arıkan ile İstanbullu Gelin'nin 'Osman’ı Güven Murat Akpınar’ın bilinmeyen hikayesi!

GÜVEN MURAT AKPINAR KİMDİR?

25 Kasım 1988 Ardahan doğumlu oyuncu 32 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünüde eğitim gören Akpınar "Suskunlar" adlı dizide "Iska" rolüne hayat verdi. 2014'te; 18. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı seçilen Akpınar, 2. Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'nde ise Yardımcı Rolde Yılın Erkek Oyuncusu kategorisinde adaylık elde etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran'ın yardım çığlığı! Kızı 2 günde 2 defa beyin ameliyatı olduKısmetse Olur Mehtap Taşkıran'ın yardım çığlığı! Kızı 2 günde 2 defa beyin ameliyatı oldu
Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı! İşte aldığı cezaKilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı! İşte aldığı ceza
''Telefonundaki bütün kadınları engelledim!''''Telefonundaki bütün kadınları engelledim!''
Anahtar Kelimeler:
Enis Arıkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı

Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı

Tartışma devam ediyor! Karadağlı'ya kötü haber

Tartışma devam ediyor! Karadağlı'ya kötü haber

ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı! "Saldırıları kınıyoruz"

ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı! "Saldırıları kınıyoruz"

Bir dönemin ünlü spikeriydi! Bakın şimdi ne yapıyor!

Bir dönemin ünlü spikeriydi! Bakın şimdi ne yapıyor!

Sıcaklıklar düşüyor, çok sayıda ilde yağış var

Sıcaklıklar düşüyor, çok sayıda ilde yağış var

Pınar Altuğ sessizliğini bozdu: Kimse arkada öyle...

Pınar Altuğ sessizliğini bozdu: Kimse arkada öyle...

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Yatak pozları olay oldu! "Hocam kıskanır"

Yatak pozları olay oldu! "Hocam kıskanır"

Acun Ilıcalı ısrar edince şoke oldu! Sosyal medya yıkıldı

Acun Ilıcalı ısrar edince şoke oldu! Sosyal medya yıkıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.