Camdaki Kız'ın 'Muzo’su Enis Arıkan ile İstanbullu Gelin'nin 'Osman’ı Güven Murat Akpınar’ın bilinmeyen hikayesi!

Şimdilerde influencer olarak sosyal medyada sıkça gördüğümüz Enis Arıkan yıllardır ekranların sevilen yüzü olarak karşımıza çıkıyor. Esas çıkışını 31 Aralık 2018 yılında katıldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Sertab Erener’in Eurovision birincisi şarkısı Everyway That I Can şarkısında gösterdiği performansıyla yapan Arıkan’ın, ünlü olmadan yıllar önce Craft Tiyatro’nun Garaj isimli oyununda oyunculuğuyla ses getirdiği ortaya çıktı. Arıkan'ın yıllar önceki oyunda travestiyi oynadığı gerçeği duyanları şaşırttı. İşte detaylar...

MEĞER TRAVESTİYİ OYNAMIŞ

Güven Murat Akpınar’ın Kahraman karakteriyle seyirci karşısına çıktığı oyunda Enis Arıkan ise travesti olan Orkide rolüyle seyirciyi büyülüyordu. Enis Arıkan’ın Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu seçilmesinin ardından verdiği bir röportajda Güven Murat Akpınar hakkında “Kahraman karakterinin seçmelerine Güven Murat Akpınar, 'Ben şimdi okuyacağım ama kimse bana bakmasın' duygusuyla gelmişti. Çok kapalı biri. Rolü sanki o kadar istemiyordu ki… Ama biz adama vurulduk! İnşallah o olur dedik ve o oldu… Dünyanın en iyi partneri. Ama ben çok zor bir adamım. Benim yanımda o bir melek.” şeklinde konuşması yıllar sonra okuyanları duygulandırdı.

GÜVEN MURAT AKPINAR KİMDİR?

25 Kasım 1988 Ardahan doğumlu oyuncu 32 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünüde eğitim gören Akpınar "Suskunlar" adlı dizide "Iska" rolüne hayat verdi. 2014'te; 18. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı seçilen Akpınar, 2. Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'nde ise Yardımcı Rolde Yılın Erkek Oyuncusu kategorisinde adaylık elde etti.

