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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in eşini görenler çok şaşırdı! Arka Sokaklar’ın yıldızıyla sevgiliydi

02.03.2023 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisi perşembe akşamları ekrana geliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizide Nalan karakterine Burcu Biricik hayat veriyor. Yeni bölümün ardından gündem olan sevilen oyuncunun eşinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı. Eşinin eski sevgilisinin Arka Sokaklar'da rol aldığı ortaya çıktı.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in eşini görenler çok şaşırdı! Arka Sokaklar’ın yıldızıyla sevgiliydi

Oyuncuları arasında Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız’da Nalan karakterini başarılı oyuncu Burcu Biricik canlandırıyor. Biricik'in eşinin daha önce ünlü isimle beraber olduğunu duyanlar çok şaşırıyor.

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Muhteşem Yüzyıl, Beni Böyle Sev, Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı, Kırmızı Oda gibi dizilerde rol alan Burcu Biricik 2016 yılında reklamcı sevgilisi Emre Yetkin ile evlendi.

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Yetkin bir dönem Arka Sokaklar dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Gamze Özçelik ile beraberdi.

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1983 doğumlu olan Emre Yetkin, Kadir Has Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunudur. Reklamcılığa yönelen Yetkin bir dönem Best Fm'de radyoculuk da yaptı.

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Seyahat etmeyi seven Yetkin sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

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