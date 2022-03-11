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Camdaki Kız'ın Pervin'i Laçin Ceylan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Laçin Ceylan filmleri nelerdir?

11.03.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız'ın pervin'i Laçin Ceylan, dizinin dün ekrana gelen 34. bölümünün ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar dizide Pervin karakterine hayat veren ünlü oyuncuyu merak etti. Peki Camdaki Kız'ın Pervin'i Laçin Ceylan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Laçin Ceylan filmleri nelerdir? İşte ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi...

Camdaki Kız'ın Pervin'i Laçin Ceylan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Laçin Ceylan filmleri nelerdir?

Camdaki Kız'ın pervin'i Laçin Ceylan günün en çok araştırılan ünlü isimleri arasında yer alıyor. Dizide Pervin karakteri Rafet Koroğlu'nun eski sevgilisi sevgilisidir. Dizinin dün ekrana gelen bölümünün ardından Camdaki Kız'ın Pervin'i Laçin Ceylan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Laçin Ceylan filmleri nelerdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Camdaki Kız'ın Pervin'i Laçin Ceylan kimdir?

CAMDAKİ KIZ'IN PERVİN'İ LAÇİN CEYLAN KİMDİR?

Laçin Ceylan, 25 Kasım 1965 tarihinde İzmir'de doğdu.

Laçin ceylan, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü 1989 yılında bitirdi.

1991 – 1993 yılları arasında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini, “Ussal ve Fiziksel Etkiler Doğrultusunda Diksiyon” adlı tezini sunarak tamamladı. Cüneyt Gökçer'in asistanlığını yaptı. 1993-1998 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuarı'nda oyunculuk ve ses eğitimi derslerine girdi.

Camdaki Kız'ın Pervin'i Laçin Ceylan kimdir?

1989-1991 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda rol aldı. Daha sonra 1992 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı.

İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Gece Yürüyüşü dizisi ile gerçekleştiren Laçin Ceylan; Çilek Kokusu, Benim Hala Umudum Var, Galip Derviş, Gözetleme Kulesi, Saklı Hayatlar, Gönülçelen, Hatırla Sevgili ve Gümüş gibi yapımlarda yer almıştır. Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Sumru karakterine hayat veren Laçin Ceylan, 1.60 metre boyunda, 57 kilo ve Yay burcudur.

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Camdaki Kız'ın Pervin'i Laçin Ceylan kimdir?

LAÇİN CEYLAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

57 yaşındaki ünlü oyuncu Laçin Ceylan İzmirlidir. Sevilen oyuncu çok sayıda film ve dizide canlandırdığı karakterler ile izleyicinin gönlünde taht kurmuştur.

Camdaki Kız'ın Pervin'i Laçin Ceylan kimdir?

LAÇİN CEYLAN FİLMLERİ NELERDİR?

Laçin Ceylan'ın oynadığı dizi ve filmler:

2019 – Aşk Ağlatır (Sumru) (TV Dizisi)
2018 – İnsanlık Suçu (Hülya) (TV Dizisi)
2017 – Cingöz Recai (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)
2017 – Aşk ve Gurur (TV Dizisi)
2015 – Delibal (Barış'ın Annesi) (Sinema Filmi)
2015 – Çilek Kokusu (Selda Mazharoğlu) (TV Dizisi)
2013 – 2014 – Benim Hala Umudum Var (Asude) (TV Dizisi)
2012 – Gözetleme Kulesi (Anne) (Sinema Filmi)
2011 – Herşeye Rağmen (Asuman Kılıçer) (TV Dizisi)
2011 – Ay Tutulması (Leyla) (TV Dizisi)
2010 – Saklı Hayatlar (Zeynep) (Sinema Filmi)
2009 – İstanbul Çocukları (Hüner) (TV Dizisi)
2009 – Kampüste Çıplak Ayaklar (Sinema Filmi)
2009 – 11’e 10 Kala (Lokanta Sahibi Kadın) (Sinema Filmi)
2007 – Doğunun Hatırladıkları (Anne-Marie Schimmel) (Sinema Filmi)
2006 – 2007 – Hatırla Sevgili (Sevim) (TV Dizisi)
2005 – Gümüş (Gülsün) (TV Dizisi)
2004 – Gece Yürüyüşü (Tülin) (TV Dizisi)

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Kanal D Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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