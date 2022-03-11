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Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray kimdir? Leyla Feray nereli ve kaç yaşında? Filmleri nelerdir?

11.03.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray dizinin dün yayınlanan 34. bölümünün ardından merak konusu oldu. Rafet Koroğlu'nun eski sevgilisi sevgilisi Pervin'in kızı Pera'yı canlandıran ünlü oyuncu vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan isimlerinden biri oldu. Peki Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray kimdir? Leyla Feray nereli ve kaç yaşında? Filmleri nelerdir? İşte ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi...

Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray kimdir? Leyla Feray nereli ve kaç yaşında? Filmleri nelerdir?

Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray internette günün en çok araştırılan ünlü isimleri arasında bulunuyor. Laçin Ceylan'ın oynadığı Pervin karakteri Rafet Koroğlu'nun eski sevgilisi sevgilisidir. Pervin'in kızı Pera karakterini de Leyla Feray oynuyor. Dizinin dün ekrana gelen bölümünün ardından Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray kimdir? Leyla Feray nereli ve kaç yaşında? Filmleri nelerdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray kimdir?

CAMDAKİ KIZ'IN PERA'SI LEYLA FERAY KİMDİR?

Leyla Feray, 8 Mayıs 1993 yılında İstanbul'da doğdu.

Leyla Feray, Koç Üniversitesi'nin Medya ve Görsel Sanatlar bölümünü bitirdi.

2013 yılında “Ben Onu Çok Sevdim” dizisiyle profesyonel kariyerine ilk adımını atan ünlü oyuncu Leyla Feray, çok sayıda dizide oynadı.

Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray kimdir?

LEYLA FERAY NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

29 yaşındaki ünlü oyuncu Leyla Feray, İstanbulludur. Sevilen oyuncu çok sayıda film ve dizide canlandırdığı karakterler ile izleyicinin gönlünde taht kurmuştur.

Camdaki Kız'ın Pervin'i Laçin Ceylan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Laçin Ceylan filmleri nelerdir?Camdaki Kız'ın Pervin'i Laçin Ceylan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Laçin Ceylan filmleri nelerdir?

Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray kimdir?

LEYLA FERAY FİLMLERİ NELERDİR?

Leyla Feray, “Paşa Gönlüm” (2014), “Üç Arkadaş” (2014), “Muhteşem Yüzyıl-Kösem” (2016) dizilerinde yer aldı. 2017 yılında “Kardeşim Benim-2” filminde “Leyla” karakterini canlandırdı. 2018 yılında bağımsız kısa film olan “Aries”te rol aldı. 2020 yılında dijital platformun mini belgesel drama dizisi “Rise of Empires: Ottoman”da “Huma Hatun” karakterini oynadı. 2020’de TRT 1’de yayımlanan “Uyanış Büyük Selçuklu” dizisinde “Gevher Hatun” karakterine hayat verdi.

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Kanal D Camdaki Kız dizisi
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