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Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in büyük aşkı Yargı'nın yıldızı çıktı! Uğruna eşini boşadığı iddia edilmişti

13.02.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Camdaki Kız dizisi, kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent, Nur Sürer ve Enis Arıkan gibi güçlü isimleri ağırlıyor. Camdaki Kız'ın yönetmenliğini Nadim Güç, senaristliğini ise Seda Altaylı Turgutlu üstleniyor. Dizide hayat verdiği 'Selen Koroğlu' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Selma Ergeç'in eski aşkı Yargı dizisinin kötü adamı çıktı.

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in büyük aşkı Yargı'nın yıldızı çıktı! Uğruna eşini boşadığı iddia edilmişti

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız ile adından söz ettiren Selma Ergeç'in eski sevgilisinin kendisinden 17 yaş büyük ünlü oyuncu çıktığını gören şaşıp kaldı.

1978 yılında Almanya'da doğan Selma Ergeç, Türk bir baba ve Alman bir annenin kızıdır.

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in büyük aşkı Yargı'nın yıldızı çıktı! Uğruna eşini boşamış

Tıp Fakültesi okuduğu yıllarda Türkiye'ye staj için gelen Selma Ergeç, içindeki oyunculuk aşkını keşfedince okulu yarıda bıraktı.

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in büyük aşkı Yargı'nın yıldızı çıktı! Uğruna eşini boşamış

Güzelliği, Best Model of Turkey'de tescillenen Selma Ergeç, 1997 yılında yer aldığı Böyle mi Olacaktı dizisiyle oyunculuğa adım attı. Ardından Yarım Elma, Şöhret, Asi, Muhteşem Yüzyıl ve Gönül İşleri gibi yapımlarda rol aldı.

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in büyük aşkı Yargı'nın yıldızı çıktı! Uğruna eşini boşamış

Şimdilerde Camdaki Kız dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren Selma Ergeç'in özel hayatı, izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in büyük aşkı Yargı'nın yıldızı çıktı! Uğruna eşini boşamış

Selma Ergeç'in, bir dönem Yargı dizisinin Yekta'sı Uğur Polat ile aşk yaşadığını duyanlar şaşıp kaldı.

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in büyük aşkı Yargı'nın yıldızı çıktı! Uğruna eşini boşamış

Selma Ergeç ve Uğur Polat, 2007 yılında vizyona giren Sis ve Gece filminde tanışıp yakınlaştı.

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in büyük aşkı Yargı'nın yıldızı çıktı! Uğruna eşini boşamış

O dönem, sevgilisi Beste Bereket'ten ayrılan ve büyük bir depresyon yaşayan Uğur Polat, mutluluğu Selma Ergeç'te buldu.

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in büyük aşkı Yargı'nın yıldızı çıktı! Uğruna eşini boşamış

ŞAŞIRTAN İDDİA

2011 yılında, magazin basınında yer alan bazı haberlerde, Selma Ergeç'in Uğur Polat için ilk evliliğini bitirdiği iddia edilmişti.

Sonrasında Uğur Polat ile 2 yıllık ilişkisini sonlandıran Selma Ergeç, gerçek aşkı, Can Öz'de buldu. Kısa sürede nikah masasına giren ünlü çiftin, Yasmin adında bir kız çocukları bulunuyor. Can Öz ve Selma Ergeç, mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor.

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in büyük aşkı Yargı'nın yıldızı çıktı! Uğruna eşini boşamış


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Kanal D Selma Ergeç Camdaki Kız dizisi Yargı dizisi
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