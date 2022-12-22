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Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in eski halini gören şaşkına döndü! 11 yıl önceki hali gündem oldu

22.12.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinde 'Nalan' rolüne hayat veren Burcu Biricik başarılı oyunculuk performansıyla çok konuşulan isimlerden biri. Güzel oyuncunun 11 yıl önceki katıldığı “Artiz Mektebi” programındaki hali ortaya çıktı. Burcu Biricik'in eski halini görenler tanımakta zorluk çekti. Adeta yıllara meydan okuyan Biricik'in eski hali...

Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in eski halini gören şaşkına döndü! 11 yıl önceki hali gündem oldu

Dijital dizi projesi 'Fatma' ile beğenileri üzerine toplayan Burcu Biricik son dönemlerde Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı 'Nalan' rolüyle oyunculuğunun hakkını veriyor.

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Güzel oyuncu 4 Mayıs 1989'da Antalya'da doğdu. 2006 yılında Antalya’da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi.

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Lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamlarken, aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı.

11 YIL ÖNCEKİ HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI

Jüri koltuğunda Müjde Ar, Nurgül Yeşilçay ve Sinan Çetin gibi isimlerin oturduğu 'Artiz Mektebi' yarışmasına katılan Burcu Biricik'in 23 yaşındaki halini görenler tanımakta zorluk çekti.

burcu biricik eski hali

Katıldığı yarışmayı 1. olarak bitiren Burcu Biricik yaptığı final konuşmasında ''Ben buraya ağlayarak geldim. Bu mutluluk gözyaşı değildi. Nasıl bir yere geleceğimden, neler yaşayacağımdan çok korkuyordum. 'Allah'ım, hayırlısı değilse, gitmeyeyim oraya' dedim ve birinci oldum" sözlerine yer vermişti.

AKDENİZ GÜZELİ SEÇİLMİŞTİ

Burcu Biricik'in, henüz 17 yaşındayken Akdeniz güzeli seçildiği ortaya çıktı.

BURCU BİRİCİK AKDENİZ GÜZEL

Burcu Biricik, 17 yaşına geldiğinde 2006 yılında katıldığı 'Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nda birincilik tacını taktı.

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