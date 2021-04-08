MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Camdaki Kız nerede çekildi? İşte Camdaki Kız dizisinin oyuncuları ve karakterleri...

Camdaki Kız nerede çekildi? İşte Camdaki Kız dizisinin oyuncuları ve karakterleri...

08.04.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü ile 8 Nisan Perşembe akşamı seyircilerin beğenisine sunulacak olan Camdaki Kız dizisi hakkında birçok merak edilen konu oldu. Dizinin oyuncuları ve konusu merak edilirken dizi hakkında en çok merak edilen konulardan biri de dizinin çekim yerleri oldu. Yayınlanmış olan fragmanını izleyen izleyiciler dizinin çekim yerlerini merak edip araştırmaya başladı. Peki Camdaki Kız nerede çekildi? İşte Camdaki Kız dizisinin oyuncuları ve karakterleri...

Camdaki Kız nerede çekildi? İşte Camdaki Kız dizisinin oyuncuları ve karakterleri...

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi ve Selma Ergeç’in oynadığı Camdaki Kız dizisi 8 Nisan Perşembe akşamında Kanal D ekranlarında başlıyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nın aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesini anlatan Camdaki Kız, oyuncu kadrosu ile de adından oldukça söz ettireceğe benziyor.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Başrollerinde Burcu Biricik ile Devrim Yakut’un oynadığı Camdaki Kız dizisi İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Cihangir ve Taksim Caddesi’nde çekildi.

Camdaki Kız dizisinin geride kalan bütün bölümleri de İstanbul’da gerçekleşecek. Dizinin çekimleri için setin merkezlerinden biri Cihangir semti olacak. Cihangir’de kiralanan bir apartmanda gerçekleşen Camdaki Kız dizisinin çekimlerinin birçoğu Beyoğlu ilçesinde ve Tarlabaşı Bulvarı civarlarında gerçekleşiyor.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ KONUSU NE? CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizide, Nalan’ın başından geçen olaylar silsilesini izleyeceğiz. Masumlar Apartmanı dizisi ile de benzerlikler taşıyan dizide Nalan dizide başından geçen olayları bir psikiyatriste açıklayacak. Camdaki Kız dizisinin çekimlerine 3 Mart 2021 tarihinde başlandı.

Camdaki Kız dizisinin ilk bölümü ise 8 Nisan 2021 Perşembe akşamı izleyiciler ile buluşacak.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

  • Burcu Biricik- Nalan

  • Feyyaz Şerifoğlu- Sedat

  • Hande Ataizi- Cana

  • Devrim Yakut- Gülcihan

  • Tamer Levent- Rafet

  • Nur Sürer- Feride

  • Nihal Menzil- Hafize

  • Selma Ergeç- Selen

  • Feri Baycu Güler- Döndü

  • Tuğrul Tülek- Levent

  • Hamza Yazıcı- Tako

  • Merve Polat- Billur

  • Şerif Erol- Adil

Camdaki Kız nerede çekildi? İşte Camdaki Kız dizisinin oyuncuları ve karakterleri...

NALAN - BURCU BİRİCİK

Emekli vali olan babası Adil ve emekli edebiyat öğretmeni olan Feride’nin tek çocuğudur. Sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Şimdi de Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışmaktadır.
Sıcakkanlı, sevgi dolu, vicdanlı, çalışkan ve yumuşak huyludur. Başta annesi ve babası olmak üzere herkese karşı saygılıdır. Kurallara uyar ve asla aşırıya kaçmaz. Hayatını annesinin yönettiği biçimde yaşamaya alışkındır.

Camdaki Kız nerede çekildi? İşte Camdaki Kız dizisinin oyuncuları ve karakterleri...

SEDAT - FEYYAZ ŞERİFOĞLU

Koroğlu ailesinin küçük oğludur. Babası tarafından “bir baltaya sap olamamakla” suçlanır. Annesi onu el bebek gül bebek büyüttüğü için rahata alışkındır, şımarıktır. Ama özünde sevgi dolu, kalbi kırık bir adam. Babasına kendisini nasıl kanıtlayacağını bilememektedir. Babası tarafından evliliğe zorlanır ve kader karşısına Nalan’ı çıkarır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor
5. sezona dair ipucu Tokyo'dan geldi5. sezona dair ipucu Tokyo'dan geldi
Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Burcu Biricik Hande Ataizi Selma Ergeç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum' dedi ve ekledi: Fantezi için...

'Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum' dedi ve ekledi: Fantezi için...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Duyan çileden çıktı! 'Evli erkeklerle olmam...'

Duyan çileden çıktı! 'Evli erkeklerle olmam...'

Hırkanın altına sütyen giymedi! Paylaşımı olay oldu

Hırkanın altına sütyen giymedi! Paylaşımı olay oldu

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.