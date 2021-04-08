Camdaki Kız nerede çekildi? İşte Camdaki Kız dizisinin oyuncuları ve karakterleri...

Camdaki Kız dizisinin geride kalan bütün bölümleri de İstanbul’da gerçekleşecek. Dizinin çekimleri için setin merkezlerinden biri Cihangir semti olacak. Cihangir’de kiralanan bir apartmanda gerçekleşen Camdaki Kız dizisinin çekimlerinin birçoğu Beyoğlu ilçesinde ve Tarlabaşı Bulvarı civarlarında gerçekleşiyor.

Başrollerinde Burcu Biricik , Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi ve Selma Ergeç’in oynadığı Camdaki Kız dizisi 8 Nisan Perşembe akşamında Kanal D ekranlarında başlıyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nın aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesini anlatan Camdaki Kız, oyuncu kadrosu ile de adından oldukça söz ettireceğe benziyor.

Camdaki Kız dizisinin ilk bölümü ise 8 Nisan 2021 Perşembe akşamı izleyiciler ile buluşacak.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Burcu Biricik- Nalan

Feyyaz Şerifoğlu- Sedat

Hande Ataizi- Cana

Devrim Yakut- Gülcihan

Tamer Levent- Rafet

Nur Sürer- Feride

Nihal Menzil- Hafize

Selma Ergeç- Selen

Feri Baycu Güler- Döndü

Tuğrul Tülek- Levent

Hamza Yazıcı- Tako

Merve Polat- Billur

Şerif Erol- Adil

NALAN - BURCU BİRİCİK

Emekli vali olan babası Adil ve emekli edebiyat öğretmeni olan Feride’nin tek çocuğudur. Sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Şimdi de Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışmaktadır.

Sıcakkanlı, sevgi dolu, vicdanlı, çalışkan ve yumuşak huyludur. Başta annesi ve babası olmak üzere herkese karşı saygılıdır. Kurallara uyar ve asla aşırıya kaçmaz. Hayatını annesinin yönettiği biçimde yaşamaya alışkındır.

SEDAT - FEYYAZ ŞERİFOĞLU

Koroğlu ailesinin küçük oğludur. Babası tarafından “bir baltaya sap olamamakla” suçlanır. Annesi onu el bebek gül bebek büyüttüğü için rahata alışkındır, şımarıktır. Ama özünde sevgi dolu, kalbi kırık bir adam. Babasına kendisini nasıl kanıtlayacağını bilememektedir. Babası tarafından evliliğe zorlanır ve kader karşısına Nalan’ı çıkarır.

