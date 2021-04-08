Camdaki Kız nerede çekildi? İşte Camdaki Kız dizisinin oyuncuları ve karakterleri...

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi ve Selma Ergeç’in oynadığı Camdaki Kız dizisi 8 Nisan Perşembe akşamında Kanal D ekranlarında başlıyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nın aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesini anlatan Camdaki Kız, oyuncu kadrosu ile de adından oldukça söz ettireceğe benziyor.
Başrollerinde Burcu Biricik ile Devrim Yakut’un oynadığı Camdaki Kız dizisi İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Cihangir ve Taksim Caddesi’nde çekildi.
Camdaki Kız dizisinin geride kalan bütün bölümleri de İstanbul’da gerçekleşecek. Dizinin çekimleri için setin merkezlerinden biri Cihangir semti olacak. Cihangir’de kiralanan bir apartmanda gerçekleşen Camdaki Kız dizisinin çekimlerinin birçoğu Beyoğlu ilçesinde ve Tarlabaşı Bulvarı civarlarında gerçekleşiyor.
Dizide, Nalan’ın başından geçen olaylar silsilesini izleyeceğiz. Masumlar Apartmanı dizisi ile de benzerlikler taşıyan dizide Nalan dizide başından geçen olayları bir psikiyatriste açıklayacak. Camdaki Kız dizisinin çekimlerine 3 Mart 2021 tarihinde başlandı.
Camdaki Kız dizisinin ilk bölümü ise 8 Nisan 2021 Perşembe akşamı izleyiciler ile buluşacak.
Burcu Biricik- Nalan
Feyyaz Şerifoğlu- Sedat
Hande Ataizi- Cana
Devrim Yakut- Gülcihan
Tamer Levent- Rafet
Nur Sürer- Feride
Nihal Menzil- Hafize
Selma Ergeç- Selen
Feri Baycu Güler- Döndü
Tuğrul Tülek- Levent
Hamza Yazıcı- Tako
Merve Polat- Billur
NALAN - BURCU BİRİCİK
Emekli vali olan babası Adil ve emekli edebiyat öğretmeni olan Feride’nin tek çocuğudur. Sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Şimdi de Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışmaktadır.
Sıcakkanlı, sevgi dolu, vicdanlı, çalışkan ve yumuşak huyludur. Başta annesi ve babası olmak üzere herkese karşı saygılıdır. Kurallara uyar ve asla aşırıya kaçmaz. Hayatını annesinin yönettiği biçimde yaşamaya alışkındır.
SEDAT - FEYYAZ ŞERİFOĞLU
Koroğlu ailesinin küçük oğludur. Babası tarafından “bir baltaya sap olamamakla” suçlanır. Annesi onu el bebek gül bebek büyüttüğü için rahata alışkındır, şımarıktır. Ama özünde sevgi dolu, kalbi kırık bir adam. Babasına kendisini nasıl kanıtlayacağını bilememektedir. Babası tarafından evliliğe zorlanır ve kader karşısına Nalan’ı çıkarır.
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