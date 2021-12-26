Camdaki Kız setinde korona paniği! Enis Arıkan'ın sağlık durumu nasıl?

Altın Kelebek gecesi sonrasında geceye katılan pek çok isim korona olmuştu. Ödül gecesinden sonra Camdaki Kız setinde de korona paniği yaşanıyor.

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinin Muzo'su Enis Arıkan, sosyal medya hesabından ikinci kez koronavirüse yakalandığını söyledi. Enis Arıkan, soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede test yaptırıp pozitif çıktığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı.

2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kötü haberi veren oyuncu, "2. kez korona olan dünya güzeline alkışlarınızı bekliyorum" dedi. Kendisiyle temasta bulunan herkesi test yaptırması konusunda uyaran oyuncu; bacak, kol ve sırtında ağrı hissettiğini ve ateşinin olduğunu söyledi.

Arıkan açıklamasında sağlık durumuyla ilgili de bilgi verdi. Arıkan "Aşı olmanın ekmeğini yiyorum ve daha kolay atlatıyorum. Terliyorum, ve birazcık öksürüyorum" dedi.

Arıkan'ın paylaşımına Pınar Altuğ, Seda Sayan ve Çağla Şıkel gibi isimler "Geçmiş olsun" yorumlarında bulundu.



