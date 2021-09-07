MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Camdaki Kız yeni sezonda Nalan'ı zor günler bekliyor! Camdaki Kız 10. bölümden 2. fragman yayınlandı

Camdaki Kız yeni sezonda Nalan'ı zor günler bekliyor! Camdaki Kız 10. bölümden 2. fragman yayınlandı

07.09.2021 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Nur Sürer’in paylaştığı Camdaki Kız dizisi 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Camdaki Kız'ın 10. yeni bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Yeni hayatında yeni bir yolculuğa çıkan Nalan'ı zor günler bekliyor. Sedat ile evlenen Nalan yeni hayat yolculuğuna çıkmıştır. Nalan bu hayata alışmaya çalışırken bir taraftan Sedat diğer taraftan da Feride'nin sorunlarıyla uğraşacaktır.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 3 aylık aranın ardından ekranlara dönüyor.Camdaki Kız'ın 10. yeni bölümü 9 Eylül Perşembe akşamı Kanal D'de olacak.

Camdaki Kız'da Nalan'ın Koroğlu malikanesinde yeni bir hayata adım atmasıyla hayatındaki değişimler izleyici ile buluşacak.

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feyyez Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek gibi isimler yer alıyor. Camdaki Kız dizisinde merakla beklenen karakterlerden biri olan Hayri rolünü Cihangir Ceyhan’ın canlandıracağı konuşuluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk ve Son dizisinin sevişme sahneleri gündem oldu!İlk ve Son dizisinin sevişme sahneleri gündem oldu!
Esenyurt'ta korkunç olay! Son anda canlarını kurtardılar Esenyurt'ta korkunç olay! Son anda canlarını kurtardılar
Efsane dizi ekranlara geri dönüyor!Efsane dizi ekranlara geri dönüyor!
Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

6 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

6 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Seyahate çıkacaklar dikkat: Yeni dönem!

Seyahate çıkacaklar dikkat: Yeni dönem!

Galatasaray'dan yılın bombası!

Galatasaray'dan yılın bombası!

Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer! Ünlü oyuncu kadroya katıldı

Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer! Ünlü oyuncu kadroya katıldı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ceylan olmadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam

Ceylan olmadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i son haliyle şaşırttı!

"Benim bebeğim artık yasal" dedi içkili poz yayınladı

"Benim bebeğim artık yasal" dedi içkili poz yayınladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.