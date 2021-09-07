Camdaki Kız yeni sezonda Nalan'ı zor günler bekliyor! Camdaki Kız 10. bölümden 2. fragman yayınlandı

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 3 aylık aranın ardından ekranlara dönüyor.Camdaki Kız'ın 10. yeni bölümü 9 Eylül Perşembe akşamı Kanal D'de olacak.

Camdaki Kız'da Nalan'ın Koroğlu malikanesinde yeni bir hayata adım atmasıyla hayatındaki değişimler izleyici ile buluşacak.

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feyyez Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek gibi isimler yer alıyor. Camdaki Kız dizisinde merakla beklenen karakterlerden biri olan Hayri rolünü Cihangir Ceyhan’ın canlandıracağı konuşuluyor.

