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Camgöbeği nasıl yazılır, camgöbeği yazımı nasıl olmalıdır? Camgöbeği ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

05.03.2023 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime sayısı bakımından oldukça zengin bir dildir. İki kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu pek çok birleşik kelime de bulunur. Bu kelimeler bir araya gelerek farklı anlam içeren bir sözcüğü oluşturur. Bu sözcüklerin yazımı karıştırılır. Yaygın olarak yazım yanlışı yapılan birleşik kelimelerin nasıl yazıldığı merak konusudur. Dilimizde yer alan birleşik sözcüklerden biri de camgöbeğidir. Peki, camgöbeği nasıl yazılır, yazımı nasıl olmalıdır?

Camgöbeği nasıl yazılır, camgöbeği yazımı nasıl olmalıdır? Camgöbeği ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yeşile çalan mavi renge camgöbeği denir. İki kelimenin birleşmesi yeni anlam içeren bu sözcüğü meydana getirmiştir. Bazı birleşik kelimeler bitişik yazılırken bazıları ise ayrı olarak yazılır. Bu sebeple birleşik kelimelerin yazımında sıklıkla yanlışlar meydana gelir. Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan yazım kurallarında hangi durumlarda ayrı yazılır hangi durumlarda bitişik yazılır belirlenmiştir. Camgöbeği de yazımı en çok karıştırılan sözcüklerden olup ayrı mı bitişik mi yazıldığı merak edilir.

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Camgöbeği nasıl yazılır?

Cam ve göbek sözcüklerinin bir araya gelerek oluşturduğu camgöbeği sözcüğü yeşile benzeyen mavi rengi tanımlamak için kullanılır. Camgöbeği yazımı yaygın olarak karıştırılır. Belirtisiz isim tamlamaları, isnat grupları, sıfat tamlamaları, ikilemelerden oluşan kelimeler yeni bir anlamı ifade ettiğinde birleşik kelime olurlar. Bu birleşik kelimeler belirli kurallara göre bitişik ya da ayrı olarak yazılır. Camgöbeği TDK kaynaklarında bitişik yazılır. Bitişik yazılan birleşik kelimeler kurallarında renk adlarının bitişik olarak yazılmasının doğru olduğu belirtilmiştir. Cam göbeği şeklindeki yazımı yanlış olarak belirtilmiştir. Sözcüğün doğru şekilde kullanımı “camgöbeği” şeklindedir.

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Camgöbeği doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Kelimenin yazımı sırasında camgöbeği ayrı mı yazılır durumu kafa karıştırıcı olur. Sözcüklerin doğru yazımı Türk Dil Kurumu sözlüğünden öğrenilebilir. Camgöbeği bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır ikileminin cevabı ise bitişik yazılmasıdır. Renk isimleri bitişik şekilde yazılır. “Yavruağzı, camgöbeği, fildişi, vişneçürüğü” gibi. Doğru ve yanlış kullanımları örnek cümleler ile pekiştirilebilir:

  • Camgöbeği elbisesiyle her şeyden habersiz salınarak yürüyordu. (Bu cümlede sözcüğün kullanımı doğrudur.)
  • Cam göbeği elbisesiyle her şeyden habersiz salınarak yürüyordu. (Bu cümlede ayrı olarak yazılan camgöbeği sözcüğü yanlış şekilde kullanılmıştır.)
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