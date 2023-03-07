Çörek otu nasıl yazılır, çörek otu yazımı nasıl olmalıdır? Çörek otu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yerel mutfaklar ile tarım bakımından gelişmiş bir ülke olan Türkiye'nin bu zenginliği Türkçeye de yansımıştır. Bu nedenle Türkçede doğru yazılışının nasıl olduğu sıklıkla sorgulanan pek çok bitki ismi de vardır. Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu ise bitki ve baharat isimlerinin doğru yazılışlarının öğrenilmesi sağlayan birincil kaynaktır. Dolayısıyla çörek otu sözcüğünün de TDK kapsamındaki doğru yazılışının kolay bir şekilde öğrenilmesi mümkündür. Hem bir bitkiyi hem de bu bitkiden elde edilen tohumu ifade eden çörek otunun doğru yazılışının pekiştirilmesi için ise bu sözcük ile oluşturulan örnek cümlelere göz atılabilir.

Çörek otu sözcüğünün anlamı nedir?

Bir bitki türü ile bu bitki türünden elde edilen tohumu temsil eden çörek otu, ayrı olarak yazılan bir sözcüktür. Çörek otu doğru yazılışının ayrı olmasının sebebi TDK kapsamında bitki türlerinden birinin adıyla kurulan kelimelerin ayrı olarak yazılması gerektiği bilgisinin sunulması ile anlaşılır kılınabilir. Ayrı olarak yazılan isim türündeki bir birleşik sözcük olan çörek otu TDK kapsamında aşağıdaki gibi tanımlanır:

Çiçekleri sapının ucunda bulunan ve Düğün çiçeğigillerden olan otsu bir bitki, karacaot, çöreotu (Nigella damascena).

Nigella damascena bitkisinin hamur işlerine lezzet katmak ve koku vermek için ekilen, susam iriliğinde olan siyah tohumu, çöreotu.

Çörek otu nasıl yazılır?

Farklı kültürlerin birleştiği Türkiye'ye özgü pek çok lezzet olduğu gibi ülkemizin tarım alanındaki gelişmişliği de yaygın olarak bilinir. Bu gelişmişlik ise Türk diline sözcük çeşitliliği bakımından yansımıştır. Dolayısıyla Türkçede çeşitli lezzetleri veya besinleri temsil eden sözcüklerin son derece zengin olduğu söylenebilir. Bununla beraber Türkçede pek çok bitki ve baharat ismi de yer alır. Çörek otu da hem bir bitkiyi hem de bu bitkiden elde edilen siyah renkli tohumu temsil eden sözcüklerdendir. Yani birleşik sözcükler arasında konumlanan çörek otu TDK kapsamında iki temel anlamı ile tanımlanır.

Gerek TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'nda gerek ise TDK güncel çevrim içi sözlüğünde çörek otu sözcüğüne dair bilgiler yer alır. Bu sayede "Çörek otu ayrı mı yazılır?" sorusu kolaylıkla yanıtlanabilir. Çörek otu yazımı için bu sözcük TDK güncel çevrim içi sözlüğünde aratıldığı zaman ayrı şekilde olduğu görülebilir. Yani "Çörek otu bitişik mi yazılır?" sorusunun yanıtı "hayır" olmalıdır. Bu sözcük yazılırken "çörek" ile "otu" sözcükleri arasında mutlaka boşluk bırakılmalıdır.

Çörek otu yazımı ile ilgili örnek cümleler

Bir sözcüğün doğru yazılışının öğrenilmesinde TDK tarafından sunulan bilgilere danışılır. Ancak doğru yazılışı öğrenilen sözcüğün tam anlamıyla doğru olarak yazılabilmesi için cümle içerisinde kullanılmasında da fayda vardır. Bu bağlamda doğru yazılışının ayrı olduğu belirtilen çörek otu doğru yazılışı ile aşağıdaki gibi örnek cümleler kurulabilir: