Şefkat nasıl yazılır, şefkat yazımı nasıl olmalıdır? Şefkat mi şevkat mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede yaygın olarak kullanılan ve farklı dillerden ödünçlenmiş olan sayısız sözcük vardır. Bu sözcüklerden biri şefkat olarak belirtilebilir. Şefkat sözcüğünün Türkçe yazım kurallarına uygun olarak yazılabilmesi için ise TDK kapsamındaki bilgiler incelenmelidir. Böylelikle şefkat sözcüğü yazılırken "f" harfinin mi "v" sesinin mi kullanılması gerektiği öğrenilebilir. Sevecenlik anlamında kullanılan Arapça kökenli şefkat sözcüğünün doğru yazılışının pekiştirilmesi için ise bu sözcük ile oluşturulan örnek cümlelere göz atılmasında yarar vardır.

Şefkat nasıl yazılır?

Yabancı kökenli pek çok sözcüğün yer aldığı Türkçede yaygın olarak kullanılan isim türündeki kelimeler mevcuttur. Sevecenlik şeklinde tanımlanan şefkat sözcüğü de bu kelimelerden biridir. Arapça kökenli olan şefkat sözcüğü gerek edebî metinlerde gerek ise günlük yaşamda konuşma dilinde sıklıkla kullanılır. Bu bağlamda "Şefkat mi şevkat mi?" sorusuna da pek çok kişi tarafından yanıt arandığı görülür. Söz edilen bu sözcüğün doğru yazılışının belirtilmesi için ise ilk olarak TDK güncel çevrim içi sözlüğüne göz atılmalıdır. Şefkat doğru yazılışı TDK kapsamında şu şekildedir:

Şefkat

Yukarıda belirtildiği üzere şefkat sözcüğü yazılırken "f" sesi kullanılır. Bu nedenle şefkat sözcüğünün "şevkat" olarak yazılması doğru değildir. Arapçadaki doğru yazılışı da "şefḳat" şeklinde olan bu sözcük "v" sesi ile değil "f" harfi ile yazılır.

Şefkat yazımı ile ilgili örnek cümleler

Doğru yazılışı kimi durumlarda karıştırılabilen şefkat yazımı, "f" sesi ile olmalıdır. İsim türündeki bir sözcük olan şefkat, Arapçadan dilimize geçmiş iken yaygın olarak kullanılır. Şefkat TDK kapsamındaki tanımının "sevecenlik" olduğu görülürken, şefkat sözcüğünden türetilen farklı kelimelerin de olduğu bilinir. Örnek olarak şefkatli ve şefkatsiz, kökü şefkat olan kelimelerden birkaçıdır. Sıfat, zarf ve isim sözcüklerinin türetilebildiği şefkat kelimesinin yer aldığı örnek cümleler: