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Çiğ köfte nasıl yazılır, çiğköfte yazımı nasıl olmalıdır? Çiğ köfte ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.02.2023 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biber, soğan, çiğ et ve salça gibi çeşitli malzemelerle hazırlanan bir tarifi temsil eden çiğ köfte sözcüğü günlük yaşamda yaygın olarak kullanılır. Ancak söz konusu bu sözcüğün doğru yazılışı olduğu zaman kimi durumlarda karışıklık yaşanabilir. Dolayısıyla çiğ köfte kelimesinin doğru yazılışının TDK Yazım Kuralları Kılavuzu kapsamında araştırılması gerekir. Birleşik sözcük olan çiğ köftenin doğru yazılışı nedir, çiğ köfte yazımı nasıl olmalıdır?

Çiğ köfte nasıl yazılır, çiğköfte yazımı nasıl olmalıdır? Çiğ köfte ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede yer alan yiyecek ve içecek isimleri oldukça çeşitlidir. Türk mutfağının zenginliğinin Türkçede yiyecek ve içecekleri temsil eden sözcüklere de yansıdığı söylenebilir. Bu bağlamda hemen akla gelen yiyeceklerden biri de çiğ köftedir. Dolayısıyla çiğ köfte sözcüğünün ayrı mı bitişik mi yazıldığı sıklıkla araştırılır. TDK güncel çevrimiçi sözlüğünden aratıldığı zaman da çiğ köftenin doğru yazılışının nasıl olduğu görülecektir.

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Çiğ köfte nasıl yazılır?

Şanlıurfa ve Adıyaman'a özgü olup farklı versiyonları ile pek çok yörede tüketilen çiğ köfte doğru yazılışı ayrı olan bir sözcüktür. TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'nda bu sözcüğün ayrı olarak yazılan birleşik kelimeler kapsamında yer aldığı görülür. Türkiye'nin neredeyse her bir şehrinde tüketilen bir lezzeti ifade eden çiğ köfte sözcüğünün tanımı da sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda çiğ köfte sözcüğünün TDK kapsamındaki tanımı şu şekilde belirtilebilir:

  • Çiğ köfte: İyice dövülmüş olan çiğ et ile ince bulgura; soğan, biber, baharat, maydanoz ve salça katılarak bulgur yumuşayıncaya kadar yoğrulduktan sonra pişirilmeyip biçim verilerek tüketilen köfte
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Türkçe sözcüklerin çeşitliliği, mutfak bağlamında kullanılan kelimeler bakımından da geçerlidir. Yani Türkçede yiyecek ve içecekleri temsil eden pek çok sözcüğün olduğu söylenebilir. Farklı bölgelere özgü sayısız tescillenmiş ve coğrafi işaret almış tarifin bulunduğu Türk mutfağına ait yiyeceklerden biri de çiğ köftedir. Dolayısıyla günlük yaşamda sıklıkla tüketilen ve pek çok kişi tarafından beğenilen bir lezzeti ifade eden çiğ köfte sözcüğünün nasıl yazıldığı da araştırılır. Burada yanıt verilmesi gereken soru ise "Çiğ köfte ayrı mı yazılır?" şeklindedir.

Çiğ köfte TDK Yazım Kuralları Kılavuzu da incelendiği zaman birleşik sözcük olduğu görülen bir kelimedir. Bu bağlamda çiğ köftenin ayrı mı bitişik mi yazıldığı, diğer birleşik sözcükler için olduğu gibi sıklıkla araştırılır. "Çiğ köfte bitişik mi yazılır?" sorusu yanıtlanırken ise güvenilir kaynak olan TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'na bakılması yeterlidir. İsim türündeki kelimelerden olan çiğ köfte yazımı doğru ve yanlış hâli ile aşağıdaki gibi belirtilebilir:

  • Çiğköfte (Yanlış)
  • Çiğ köfte (Doğru)
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Çiğ köfte yazımı ile ilgili örnek cümleler

Yukarıda tanımı belirtilen ve isim türündeki bir birleşik sözcük olan çiğ köfte, gerek tariflerde gerek ise farklı alanlardaki metinlerde kullanılabilir. Günlük yaşamda da sesletilen bu sözcüğün cümle içerisindeki örnek kullanımları ise şu şekildedir:

  • Okulun kantinine giden Berke, severek tükettiği bir lezzet olan çiğ köfteden satın almak istediğini söyledi.
  • Bugün misafirlerim geleceği için evde organik malzemelerle çiğ köfte hazırlamaya karar verdim.
  • Adıyaman ile Şanlıurfa'ya özgü olan çiğ köfte reçetelerinde ufak da olsa belli başlı farklılıklar mevcuttur.
  • Her ne kadar lezzetini çok beğensem de kalorisi yüksek olduğu için çiğ köfteyi küçük porsiyonlarla yemeyi tercih ediyorum.
  • Dün yakın arkadaşımla birlikte mahallemizdeki etli ve etsiz çiğ köfte çeşitlerinin bulunduğu ünlü çiğ köfteciye gittik.
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