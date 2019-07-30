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Cami bahçesini görenler botanik bahçesi sanıyor!

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 30.07.2019 09:55 | Son Güncelleme

Balıkesir'deki Manyas İlçesi'nin Maltepe Mahallesi'nde bulunan Hacıilyas (Çerkes) Camisi'nde görev alan imam Hasan Demirtaş cami bahçesini, çeşitli türde ağaç ve çok yıllık bitkiler dikerek botanik bahçesine çevirdi.

1900 yılında hizmete giren ve ilçe merkezinde ki en eski camisi olma özelliği taşıyan Hacıilyas Camisine 2009 yılında camiye imam-hatip olarak atanan Hasan Demirtaş, bakımsız bir halde bulduğunu söylediği cami bahçesini elinden geldiği kadar düzenledi. Demirtaş “Burası ben atandığımda caminin bahçesi çok bakımsızdı, ağaçlar olur, olmadık şekilde ekilmiş ve bakılmamış. Eski ağaçların tamamını kestim, 240 civarında değişik cinste ağaç ektim,bahçesini çim ektim. Elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum. Yoldan gelip,geçenler araçlarını durdurup burada fotoğraf çektiriyorlar. Herkesi camimize bekliyoruz“ dedi.

Manyas Müftüsü Fehmi Aydınlı imam-hatip Hasan Demirtaş’ın çalışmalarının örnek olmasını dilediğini belirterek “Hasan hocamız gibi çevreye ve görev yaptığı caminin çevresine karşı duyarlı din görevlilerine ihtiyacımız var. Ben kendisini tebrik ediyorum“ dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Manyas İmam cami

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