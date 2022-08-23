YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Cami imamı etkinliklerle yaz Kur'an kursunu öğrenciler için eğlenceli hale getirdi

Cami imamı etkinliklerle yaz Kur'an kursunu öğrenciler için eğlenceli hale getirdi

23.08.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'teki tarihi Ulu Camide temel dini bilgilerin yanı sıra İngilizce, matematik ve fen bilgisi dersleri de alan öğrenciler, kahvaltı, yüzme, piknik etkinlikleriyle sosyalleşiyor - Ulu Cami imam hatibi Muhammet Ece: - "Günümüzde televizyon, tablet, bilgisayar veya dışarıdaki farklı etkenlerden dolayı çocuklar Kur'an'ı ve namazı ikinci planda düşünüyor olabilirler. Bunu yörüngelerinin birinci planına almak istiyoruz"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'teki tarihi Ulu Cami'de görevli imam Muhammet Ece, düzenlediği etkinliklerle yaz Kur'an kursunu daha eğlenceli hale getirerek çocukların derslere devamlılıklarını artırdı.

Haziran ayında tarihi camide başlatılan kursa bir kişinin kayıt yaptırması üzerine çalışma başlatan imam Muhammet Ece, beraberindeki görevlilerle birlikte çevredeki esnaf ve mahallelerde ailelerle görüşerek öğrenci sayısını artırmaya çalıştı.

Bu sayede kursa katılanların sayısını 50'ye çıkaran Ece, kendi imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle oluşturduğu "ikram dolabı", kahvaltı, yüzme, piknik gibi etkinliklerle çocukların kursa devamlılıklarını artırdı.

Sabah camiye gelen çocuklarla kahvaltı yapan, projeksiyon cihazından sunumlar eşliğinde dersler veren Ece, gönüllü öğretmenlerle görüşerek camide İngilizce, matematik ve fen bilgisi derslerinin verilmesine de öncülük etti.

Eğitimlerin ardından çocuklara "ikram dolabı"ndan süt, meyve suyu, çikolata ve bisküvi gibi ürünlerden sunan Ece, piknik, yüzme, yarışma gibi etkinliklerle çocukların camide eğlenceli zaman geçirmelerini sağladı.

- "Kur'an'ı ve camiyi sevdirmeye çalışıyoruz"

Ece, AA muhabirine, çocuklara Kur'an'ı ve camiyi sevdirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Etkinliklerin çok güzel geri dönüşlerinin olduğunu anlatan Ece, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı alıştırıp vakit namazlarını burada kılmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i mahallesindeki camide de öğrenebilirler. Burada çocuklarımız için daha fazla ne yapabiliriz? Bunun derdindeyiz. Çocukları buraya alıştırmamız lazım. Günümüzde televizyon, tablet, bilgisayar veya dışarıdaki farklı etkenlerden dolayı çocuklar Kur'an'ı ve namazı ikinci planda düşünüyor olabilirler. Bunu yörüngelerinin birinci planına almak istiyoruz."

- "Katılım her yıl artıyor"

Bitlis Müftülüğü Şube Müdürü Bayram Aydın da kentte kursların açıldığı tüm camilerde etkinliklerin yapıldığını ancak Ulu Cami'nin bu konuda daha çok ön plana çıktığını söyledi.

Ece'ye çalışmalarından dolayı teşekkür eden Aydın, Ulu Cami'nin böylece ön plana çıktığını belirtti.

Aydın, İngilizce, matematik ve fen bilgisi öğretmenlerinin mesai saatlerinin dışında öğrencilere ders verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin camiye teşvik edilmelerinden dolayı katılım her yıl artıyor. Geçen yıl Bitlis merkezde katılım 2 bin 500 iken bu yıl 4 bine yaklaştı. İl genelinde 14 bin 500 kayıtlı öğrencimiz var. Öğrencilerimizin camiyi yoğun olarak talep etmelerinin yegane unsuru elbette hocalarımızın gayretleri ama ötesinde ise yapılan etkinliklerdir. Etkinliklerle camiyi öğrencilerimize sevdirdik. 'Allah'ın evi' dedik. Allah'ın misafirleri olan yavrularımız böylece camiye gönüllü şekilde isteyerek, koşarak ve heyecanla geliyor. Bu da bizi mutlu ediyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malazgirt Zaferi etkinliklerine katılacak atlı birlik Van Gölü sahilinde devriye görevi yaptıMalazgirt Zaferi etkinliklerine katılacak atlı birlik Van Gölü sahilinde devriye görevi yaptı
Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkilediBursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Ağrı'da kamyon ile çarpışan tırın sürücüsü yaralandıAğrı'da kamyon ile çarpışan tırın sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Bitlis çocuk etkinlik ulu cami

Bitlis Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
03:57
Sabah
05:26
Öğle
12:19
İkindi
16:03
Akşam
19:03
Yatsı
20:26
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''

''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.