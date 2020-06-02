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Cami musluklarıyla imamın bisikletinin çalındığı anlar kamerada

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 02.06.2020 17:01 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında kapalı olan camilerin muslukları çalındı.

Cami musluklarıyla imamın bisikletinin çalındığı anlar kamerada

Tekirdağ’da korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında kapalı olan camilerin muslukları çalındı. Polis kameraları incelediğinde muslukları çalan şüphelilerin cami imamının bisikletini de çaldıklarını tespit edildi.
Tekirdağ Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde meydana gelen Abdulkadir Geylani Camii şadırvanından 8 adet çiftli, 1 adet tekli musluğun çalınması olayı ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda muslukları söken şahsın İstanbul Gaziosmanpaşa nüfusuna kayıtlı 15 yaşında suça sürüklenen çocuk C.P. simli şahıs olduğu tespit edildi. Çocuk yaştaki C.P. yakalanırken, olaya karıştığı tespit edilen 19 yaşındaki diğer şüpheli A.C.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Polis muslukları hurdacıda buldu
Yakalanan çocuk yaştaki C.P. ile yapılan görüşmede Tonguçlar Camii şadırvanından da 7 adet musluk çaldıklarını, her iki camiden çaldıkları muslukları hurdacıya sattıklarını ifade etti. Bunun üzerine ‘Hurdacı Cuma’ olarak bilinen Cuma Ç. isimli şahıstan 4 adet çiftli batarya, 9 adet tekli musluk alınarak, musluklar müştekilerine teslim edildi. Muslukları satın alan hurdacının her iki olaydan bilgi sahibi olarak ifadesi alındı.
Cami imamın bisikletini de çalmışlar
Meydana gelen Abdukadir Geylani Cami şadırvanından Cami İmamına ait bisikletin çalınma olayına ilişkin güvenlik kamera kayıtları izlendiğinde bu olayın şüphelilerinin aynı şahıslar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine C.P.’ye bisiklet hırsızlığı sorulduğunda, bu hırsızlığı da A.C. ile birlikte yaptıklarını ve söz konusu cami imamının bisikletini A.C.’ye sattığını beyan etti. Her iki Camiden hırsızlık olayı ile ilgili olarak bilgi verilen nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, yakalanan C.P.’nin kimlik tespitinin yapılması ve ailesine teslim edilmesi talimatını verdi. Hırsızlığa ilişkin görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı.
Polis şimdi firari durumunda bulunan A.C.’yi arıyor.

Cami musluklarıyla imamın bisikletinin çalındığı anlar kamerada

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