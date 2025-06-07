Camianın yarısı 'gönderilsin' diyordu! Ali Koç'tan Mourinho için hiç beklenmedik hamle

Fenerbahçe'de beklenen başarının gelmesinin ardından Portekizli hoca Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği tartışılmaya başlanırken başkan Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe camiasında, 62 yaşındaki Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’ya olan güven ciddi şekilde azaldı. Taraftarların bir kısmı Mourinho’nun görevden alınmasını isterken, bir kısmı ise istikrar için yola devam edilmesini savunuyor.

ALİ KOÇ LONDRA'YA GİTTİ

Yönetimde de benzer görüş ayrılıkları yaşanırken, Başkan Ali Koç’tan beklenmedik bir hamle geldi. Koç, Mourinho ile görüşmek için Londra’ya gitti. Bu görüşmede, Ali Koç’un Portekizli teknik adamdan gelecek sezon için şampiyonluk garantisi isteyeceği belirtiliyor. Eğer Mourinho’nun yanıtları tatmin edici olmazsa, yollar ayrılabilir.

DEVAM KARARI ÇIKARSA...

Ali Koç ile Mourinho arasındaki görüşme, yeni sezon öncesi birçok belirsizliği ortadan kaldıracak. Eğer devam kararı çıkarsa, transfer çalışmaları bayramdan sonra hız kazanacak.

AYRILIK OLURSA İKİ İSİM ÖN PLANDA

Londra’daki görüşmede ayrılık kararı alınırsa ve tazminat konusunda anlaşma sağlanırsa, Fenerbahçe yeni teknik direktör arayışına başlayacak.

Bu durumda İsmail Kartal ve Sergen Yalçın ile görüşüleceği konuşuluyor. Öte yandan, Ali Koç’un ayrılık halinde yine yabancı bir teknik direktör tercih edebileceği de iddia ediliyor.