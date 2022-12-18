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Camiayı şoke eden hamle! Trabzonspor'u, alacakları için icraya verdi...

18.12.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor’da geçtiğimiz sezon forma giyen ve sezon başında eski takımı Kopenhag’a dönen Andreas Cornelius’un menajeri, oyuncunun alacakları için Trabzonspor’a dava açtı.

Camiayı şoke eden hamle! Trabzonspor'u, alacakları için icraya verdi...

Trabzonspor’un 79’uncu Olağan Genel Kurulu’nda yayınlanan faaliyet raporuna göre, bordo mavili takımın 2021-22 sezonunda Parma’dan transfer ettiği ve sezon başında Kopenhag’a transfer olan Andreas Cornelius, alacakları için Trabzonspor’u icraya verdi.

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Faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, Danimarkalı golcü Andreas Cornelius’un menajeri Per Steffensen, 3 milyon 529 bin 721 TL ve 1 milyon 411 bin TL tutarında iki ayrı alacağı için bordo mavili kulübe icra takibi başlattı.

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Geçen sezon bordo-mavili formayla Süper Lig’de 15 gol ve 5 asist kaydeden Cornelius, 6 milyon Euro bonservisle Kopenhag'a transfer olmuştu.


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