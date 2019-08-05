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Camide uyuyan şahsın yanına uzanma numarası yapıp telefonunu çaldı

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YAŞAM  | 05.08.2019 09:29 | Son Güncelleme

Karaköy Yeraltı Camii'nde uyuyan bir vatandaşın telefonunu çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Beyoğlu Karaköy’de bulunan Yeraltı Camii'nde, 27 Temmuz Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, namazını kıldıktan sonra cami içerisinde uyuyan bir vatandaşın cep telefonu, cami cemaatinden biriymiş gibi yanına gelen hırsız tarafından çalındı. Vatandaş, uyandıktan sonra telefonunun yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından şüphelinin eşkalini tespit etti. Polis, eşkali belirlenen şahısı yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızın cami cemaatinden biri gibi içeri girdiği, uyuyan vatandaşın yanına gittiği görülüyor. Bir süre etrafı kolaçan eden hırsızın uyuyan şahsın yanında uzanma numarası yaparak telefonu çalıp camiden ayrıldığı görüldü.

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"ALLAH ONLARI ISLAH ETSİN"

Sürekli namaz kıldığı camide böyle bir olay yaşanmasının üzüntüsü içerisinde olan bir vatandaş, “Böyle adamları Allah ıslah etsin. Buraya iyi bir niyetle geldiğini sanıyorsun ama niyeti kötüymüş. Ne diyebilirim ki, Allah ıslah etsin” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul karaköy yeraltı cami hırsızlık

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
cami uyuma yerimi amk başka bir arap alışkanlığı
Önce sen uyanık tedbirli olacaksın .
İYİDE CAMİDE YATMAK NEDİR ONUDA ANLAMADIM ....KOMPLE BİR ACAYİPİZ....
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