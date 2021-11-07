Camila Cabello ve Shawn Mendes aşklarını yaşıyor! Terapi çözümü

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan Camila Cabello-Shawn Mendes çifti, Miami'de yaptıkları tatili uzattı. İnternetteki kullanıcıların olumsuz yorumları nedeniyle zor günler geçiren ikili, terapiye giderek, bu sorunu aştıklarını ifade etti.

İlişkisiyle ilgili de açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Sırrımız birbirimize şeffaf olmak" dedi.

SEVGİLİSİNİN AYAĞINI ÖPTÜ

Shawn Mendes, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ilginç bir paylaşımda bulunmuştu. Yayınladığı fotoğrafta Cabello'nun ayağını öptüğü görülen Mendes, "Çünkü seni seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.



