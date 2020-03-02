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Camilerde Mehmetçik için dua edildi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 02.03.2020 08:04 | Son Güncelleme

Camilerde Mehmetçik için dua edildi

KIRŞEHİR (AA) - Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kayseri ve Sivas'taki bütün camilerde sabah namazında dua edildi.

Hoca Ahmed Yesevi Camisi'nde namaz öncesinde din görevlisi Fetih suresinden ayetler okudu.

Surenin ardından Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Mehmetçiğin mücadelesinin zaferle sonuçlanması için dua etti.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de Nur Cami ve Külliyesi'nde din görevlileri Murathan Önder ve Yakup Öney tarafından saban namazı öncesinde Fetih suresi okundu.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından namazın ardından İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için dua edildi.

- Yozgat

Çapanoğlu Büyük Camisi'nde sabah namazı öncesi Kur'anı Kerim okundu.

Kur'anı Kerimin ardından Yozgat Müftü Vekili Süleyman Eroğlu, Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Mehmetçiğin mücadelesinin zaferle sonuçlanması için dua etti.

Eroğlu, "Mehmetçiğimiz Suriye'de mücadele ederken bizlerde onlara dualarımızla destek olmalıyız. Kur'anı Kerim okumalıyız özellikle Fetih suresini okuyalım." dedi.

- Nevşehir

Nevşehir'deki tüm camilerde sabah namazının ardından Fetih suresi okundu.

Namazını vatandaşlarla birlikte Alibey Camisi'nde idrak eden Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından, İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için dua edildi.

- Niğde

Niğde'de de sabah namazı vaktinde tüm camilerde kahraman Mehmetçikler için Kur'anı Kerim okunup, dua edildi.

Kendirli Camisi'nde namaz öncesi İmam Hatip Kazım Yalçın tarafından Fetih suresi okundu.

Daha sonra İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık tarafından Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yapılan duaya vatandaşlarda eşlik etti.

- Kayseri

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kayseri'de camilerde Kur'anı Kerim okundu, dualar edildi.

Suriye'nin İdlip kentinde başlatılan Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için, Hunat Camisi'nde sabah namazı öncesi Fetih suresi okundu.

Daha sonra Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dualar edildi.

- Sivas

Sivas'ta da sabah namazı öncesinde Fetih Suresi okundu.

Ulu Cami'de gerçekleştirilen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile diğer il protokolü katıldı.

Ayhan, beraberindeki il protokolü ve vatandaşlar İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için dua etti.

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