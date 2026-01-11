SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Can Armando Güner'de son dakika! Galatasaray istemişti! ''Hastayım diye gitti teklif bile yok...''

Galatasaray'ın transferini bitirmek için İstanbul'a davet ettiği Can Armando Güner için Borussia Mönchengladbach sportif direktörü Rouven Schröder'den Alman basınına flaş sözler geldi. Schröder'ın ''Hasta olduğunu bildirdi ve gitti'' sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Can Armando Güner'de son dakika! Galatasaray istemişti! ''Hastayım diye gitti teklif bile yok...''
Burak Kavuncu

Can Armando Güner transferinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray'ın transfer görüşmelerini sonlandırmak ve karşılıklı imza atmak için İstanbul'a davet ettiği genç oyuncu da flaş bir gelişme yaşandı.

''İSTANBUL'A GİTMESİ BİZİ ŞAŞIRTTI!''

Can Armando Güner de son dakika! Galatasaray istemişti! Hastayım diye gitti teklif bile yok... 1

Alman basınına konuşan Borussia Mönchengladbach sportif direktörü Rouven Schröder Can Armando Güner'in Galatasaray'a transferi için gündem olacak açıklamalarda bulundu. Alman basınından Rheinische Post’un haberine göre; "O bir süperstar değil, sahip olduğumuz diğer birçok yetenek gibi yetenekli bir oyuncu. Güner’in İstanbul’a gitmesi biz şaşırttı çünkü bize herhangi bir teklif ulaşmadı. Son iki gün bizi şaşırttı çünkü hiçbir şey almadık. Sadece basından duyuyoruz. Bizden bir şey isteyen varsa tüm telefon numaralarımız ve e-posta adreslerimiz sitemizde mevcut.” dediği ileri sürüldü.

''OYUNCU HASTA OLDUĞUNU BİLDİRDİ!''

Can Armando Güner de son dakika! Galatasaray istemişti! Hastayım diye gitti teklif bile yok... 2

Schröder, "Yeni bir bilgi yok; oyuncu hasta olduğunu bildirdi. Durum bu ve biz bu konuda nispeten rahatız. O süper yetenekli biri değil, sahip olduğumuz birçok yetenekli oyuncudan biri. Yine de onu kaybetmek Gladbach için acı verici olurdu." dedi.

İSTANBUL'A GELMİŞTİ!

Can Armando Güner de son dakika! Galatasaray istemişti! Hastayım diye gitti teklif bile yok... 3

Türk baba ve Arjantin kökenli anneye sahip Alman vatandaşı futbolcu, geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolleri ve resmi imza için İstanbul’a geldi.

Sarı-kırmızılıların, futbola Schalke 04 altyapısında başlayan ve Almanya ile Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giyen genç oyuncu için Mönchengladbach’a yetişme bedeli olarak 250 bin euro bonservis ödeyeceği kaydedilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ademola Lookman için son dakika! Türk devi için imzaya geliyor! Ademola Lookman için son dakika! Türk devi için imzaya geliyor!
Toprak Razgatlıoğlu: "2027 MotoGP’de her şey farklı olacak"Toprak Razgatlıoğlu: "2027 MotoGP’de her şey farklı olacak"
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Borussia Mönchengladbach İstanbul son dakika galatasaray Can Armando Güner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.