Can Armando Güner'de son dakika! Galatasaray istemişti! ''Hastayım diye gitti teklif bile yok...''

Can Armando Güner transferinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray'ın transfer görüşmelerini sonlandırmak ve karşılıklı imza atmak için İstanbul'a davet ettiği genç oyuncu da flaş bir gelişme yaşandı.

''İSTANBUL'A GİTMESİ BİZİ ŞAŞIRTTI!''

Alman basınına konuşan Borussia Mönchengladbach sportif direktörü Rouven Schröder Can Armando Güner'in Galatasaray'a transferi için gündem olacak açıklamalarda bulundu. Alman basınından Rheinische Post’un haberine göre; "O bir süperstar değil, sahip olduğumuz diğer birçok yetenek gibi yetenekli bir oyuncu. Güner’in İstanbul’a gitmesi biz şaşırttı çünkü bize herhangi bir teklif ulaşmadı. Son iki gün bizi şaşırttı çünkü hiçbir şey almadık. Sadece basından duyuyoruz. Bizden bir şey isteyen varsa tüm telefon numaralarımız ve e-posta adreslerimiz sitemizde mevcut.” dediği ileri sürüldü.

''OYUNCU HASTA OLDUĞUNU BİLDİRDİ!''

Schröder, "Yeni bir bilgi yok; oyuncu hasta olduğunu bildirdi. Durum bu ve biz bu konuda nispeten rahatız. O süper yetenekli biri değil, sahip olduğumuz birçok yetenekli oyuncudan biri. Yine de onu kaybetmek Gladbach için acı verici olurdu." dedi.

İSTANBUL'A GELMİŞTİ!

Türk baba ve Arjantin kökenli anneye sahip Alman vatandaşı futbolcu, geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolleri ve resmi imza için İstanbul’a geldi.

Sarı-kırmızılıların, futbola Schalke 04 altyapısında başlayan ve Almanya ile Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giyen genç oyuncu için Mönchengladbach’a yetişme bedeli olarak 250 bin euro bonservis ödeyeceği kaydedilmişti.