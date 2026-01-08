SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Can Armando Güner Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Süper Lig'in devre arası transfer döneminde ilk hamlesini yapmaya hazırlanan Galatasaray'da Can Armando Güner ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Gurbetçi oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşan sarı-kırmzılılar oyuncuyu İstanbul'a getiriyor.

Can Armando Güner Galatasaray için İstanbul'a geliyor!
Burak Kavuncu

Galatasaray transferde ilk hamle için resmen gün sayıyor. Sarı-kırmızılı ekip devre arası transfer döneminde kadrosunu Can Armando Güner ile güçlendirmek isterken, oyuncuyu sözleşme imzalamak için İstanbul'a getiriyor.

İSTANBUL'A GELİYOR!

Can Armando Güner Galatasaray için İstanbul a geliyor! 1

Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın özel haberine göre; Can Armando Güner, Galatasaray’a imza atmak üzere yarın sabah 10.45’te Düsseldorf’tan İstanbul’a gelecek.

Genç futbolcu, cumartesi günü Fenerbahçe derbisinde statta olacak.

MALİYETİ BELLİ OLUYOR!

Can Armando Güner Galatasaray için İstanbul a geliyor! 2

Galatasaray Kulübü’nün Alman ekibine 250 bin Euro civarında bir yetiştirme bedeli ödemesi bekleniyor. Öte yandan genç oyuncuyla da yaklaşık 250 bin euro yıllık ücret karşılığında prensipte anlaşma sağlandı. Galatasaray, Can Armando Güner ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe tribün liderine saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktıFenerbahçe tribün liderine saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe Beko Dubai deplasmanında zorladı ama olmadı!Fenerbahçe Beko Dubai deplasmanında zorladı ama olmadı!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer İstanbul son dakika fenerbahçe galatasaray Can Armando Güner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Toprağı kazdıkça kilo kilo altın buldular

Toprağı kazdıkça kilo kilo altın buldular

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Bedeniyle her zaman barışık! İtirafıyla gündem oldu

Bedeniyle her zaman barışık! İtirafıyla gündem oldu

En düşük emekli aylığı için 'Masadaki seçenek' deyip açıkladı!

En düşük emekli aylığı için 'Masadaki seçenek' deyip açıkladı!

İslam Memiş'ten altın alımı ve yeni sistem yorumu (8 Ocak güncel altın fiyatları)

İslam Memiş'ten altın alımı ve yeni sistem yorumu (8 Ocak güncel altın fiyatları)

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.