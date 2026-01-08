Can Armando Güner Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Galatasaray transferde ilk hamle için resmen gün sayıyor. Sarı-kırmızılı ekip devre arası transfer döneminde kadrosunu Can Armando Güner ile güçlendirmek isterken, oyuncuyu sözleşme imzalamak için İstanbul'a getiriyor.

İSTANBUL'A GELİYOR!

Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın özel haberine göre; Can Armando Güner, Galatasaray’a imza atmak üzere yarın sabah 10.45’te Düsseldorf’tan İstanbul’a gelecek.

Genç futbolcu, cumartesi günü Fenerbahçe derbisinde statta olacak.

MALİYETİ BELLİ OLUYOR!

Galatasaray Kulübü’nün Alman ekibine 250 bin Euro civarında bir yetiştirme bedeli ödemesi bekleniyor. Öte yandan genç oyuncuyla da yaklaşık 250 bin euro yıllık ücret karşılığında prensipte anlaşma sağlandı. Galatasaray, Can Armando Güner ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.