Can Bonomo ırkçı yoruma ateş püskürdü: Bu dünyanın problemi sizlersiniz!

Kendisine has kişiliği ve müziği ile tanıdığımız Can Bonomo geçtiğimiz günlerde sürekli kullandığı aksesuarı olan şapkasını sosyal medya üzerinden satışa çıkardığını açıklamıştı. Şapkasını, SMA hastası bir bebek için yardım amaçlı satışa sunduğunu açıklayan Bonomo, paylaşımına gelen yoruma epey sinirlendi.
Can Bonomo, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak sık sık kullandığı uğurlu şapkasını açık arttırma ile satacağını duyurmuştu.
Başarılı oyuncu Demet Evgar’ın canlı yayınında yaptığı bu satışın amacı ise SMA’lı Miran bebek içindi. Geçtiğimiz aylarda babalık heyecanı ilk kez yaşayan Bonomo'nun tek amacı destek olmaktı. Ancak Bonomo'ya bir takipçisinden “Keşke Yahudilerin yaptığına bi tepki verseydiniz” şeklinde yorumun gelmesiyle ipler gerildi.
Can Bonomo gelen bu çirkin yorum karşısında sessizliğini bozarak, “Ben İsrail asılı değilim İspanyol kökenli bir Türk’üm” şeklinde sözlerine başlayan Bonomo,ırkçılık yapılmadığı sürece bunlar aklıma dahi gelmiyor ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Bonomo, “Bu dünyanın problemi sizlersiniz. İşin bktan kısmı vicdanınız o kadar zayıf ki bu size yeterli geliyor. Bir azınlığı köşeye sıkıştırmakta, ona zorbalı etmekte beis görmüyorsunuz” dedi.
Can Bonomo, Eurovision'a katıldığı dönem, Musevi kimliği ile ilgili yapılan yorumlara da yanıt verdiği bir programda "Ben Türküm Yahudi olmak bir dindir" dedi: "Müziğin dili, dini, ırkı yok. Ben Türküm. Yahudi olmak bir dindir. Türkiye'de 36 ayrı etnik kökenden insan yaşıyor. 540 senedir buradayız. Bunun konuyla alakası yok. İsrail ile alakası yok. İspanya'dan 540 yıl önce gelmişiz. Türküm, Türkiye'yi temsil edeceğim" demişti.
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