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  4. Can Bonomo ırkçı yoruma ateş püskürdü: Bu dünyanın problemi sizlersiniz!

Can Bonomo ırkçı yoruma ateş püskürdü: Bu dünyanın problemi sizlersiniz!

18.05.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde oğlu Roman'ı kucağına alarak ilk kez baba olmanın heyecanını yaşayan şarkıcı Can Bonomo, son gönderisine gelen o yoruma sessiz kalamadı.

Can Bonomo ırkçı yoruma ateş püskürdü: Bu dünyanın problemi sizlersiniz!

Kendisine has kişiliği ve müziği ile tanıdığımız Can Bonomo geçtiğimiz günlerde sürekli kullandığı aksesuarı olan şapkasını sosyal medya üzerinden satışa çıkardığını açıklamıştı. Şapkasını, SMA hastası bir bebek için yardım amaçlı satışa sunduğunu açıklayan Bonomo, paylaşımına gelen yoruma epey sinirlendi.

O YORUM BONOMO'YU ÇIĞIRINDAN ÇIKARDI

Can Bonomo, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak sık sık kullandığı uğurlu şapkasını açık arttırma ile satacağını duyurmuştu.

Başarılı oyuncu Demet Evgar’ın canlı yayınında yaptığı bu satışın amacı ise SMA’lı Miran bebek içindi. Geçtiğimiz aylarda babalık heyecanı ilk kez yaşayan Bonomo'nun tek amacı destek olmaktı. Ancak Bonomo'ya bir takipçisinden “Keşke Yahudilerin yaptığına bi tepki verseydiniz” şeklinde yorumun gelmesiyle ipler gerildi.

bonomoo

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Can Bonomo gelen bu çirkin yorum karşısında sessizliğini bozarak, “Ben İsrail asılı değilim İspanyol kökenli bir Türk’üm” şeklinde sözlerine başlayan Bonomo,ırkçılık yapılmadığı sürece bunlar aklıma dahi gelmiyor ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Bonomo, “Bu dünyanın problemi sizlersiniz. İşin bktan kısmı vicdanınız o kadar zayıf ki bu size yeterli geliyor. Bir azınlığı köşeye sıkıştırmakta, ona zorbalı etmekte beis görmüyorsunuz” dedi.

"BEN TÜRK'ÜM YAHUDİ OLMAK BİR DİNDİR"

Can Bonomo, Eurovision'a katıldığı dönem, Musevi kimliği ile ilgili yapılan yorumlara da yanıt verdiği bir programda "Ben Türküm Yahudi olmak bir dindir" dedi: "Müziğin dili, dini, ırkı yok. Ben Türküm. Yahudi olmak bir dindir. Türkiye'de 36 ayrı etnik kökenden insan yaşıyor. 540 senedir buradayız. Bunun konuyla alakası yok. İsrail ile alakası yok. İspanya'dan 540 yıl önce gelmişiz. Türküm, Türkiye'yi temsil edeceğim" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Can Bonomo Demet Evgar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 53 yorum
Devlet elinden geleni yapmaya çalışıyor savaşın bitmesi için ama yetmiuor dünya izliyor, Allahim tüm dünya çocuklarına yardım etsin Savaşsiz bir dünya için dua ediyorum...
Ne yapiyomus devlet Allah askina?
Devlet değil hükümet yapar ne yapacaksa ama bu hükümette İsraille daha öncekiler gibi yeni anlaşmalar yapar anca. Dini iyi kullandığı için sizin gibiler ve Filistin deki garibanlar da bunlara inanıyor malesef yazık.
@byerkan84 ne yapmasını bekliyorsun? gidip ülkeyi imi bassın? devlet bu devlet çözüm noktası 1 tanedir o da diplomasidir.. bunu gayet güzel yapıyor bu devlet.. her fırsatta bir kötüleme çabası olan can bonomonun da dediği gibi sen ve senin gibi eğitimsiz cahiller bitmedikçe sorun da bitmez..
Ne yapiyor mesela? Israilli ticareti mi kesti mesela ?
ne yapıyor bana açıklar mısın
tam olarak ne yapıyor? devlet
hükümet samimi ise imzalanan ikili anlaşmaları istediğimiz seviyeye gelene kadar askıya alırdım ! bu kadar basit başkanlık sisteminde tak bir kararname ile olmuyor mu sonuçta bu işler !
2 satır laf söylemekle devlet olunmuyor.kıçı kırık suriyelilere kucak açtı.hepsi başa bela oldu.amaç 3-5 oy fazla almaktı.
hikaye devlet bisey yapmiyooo sende sallamaa
@musty_yekta_ugurlu bişey yapmadığı ortada da sizce ne yapmalı
Bu neyin öfkesi. Alttarafı destek için bir mesaj atsaydın iyiydi denilmiş. İşi hiç olmadık yerlere taşımış. Gereksiz.
@hacihasanyilmaz68 doğru yerlere değinmiş işin kökenine inmiş!!
Yahudi sandıkları için zoruna gitmiş, hakaret olarak algılamış
Şimdi aydın geçinenler hepimiz yahudiyiz der
ki mentalite olarak öyle zaten! yahudinin kendini üstün görmesi gibi bizim sözde aydınlar da kendini halktan üstün görmekte. Lâkin okuyup da anlamadıkları şey şu ki; bu dünya için üstünlük karakterde ahiret için takvada ve ilim bunları bilinçli hale getirmekde! Her iki dünya için şart olan karakter ve takvadır, haa ilim de olur sa mükemmel olur fakat tek başına ilimin insanlara belki faydalı olabilir ki yanlış kullanılmadığı müddetçe. Tek başına ilim insana saygısı olmayanın elinde ise her iki cihanda da zerre hükmü yoktur. Zaten gel gelelim bizdeki aydınl. film ve tiyatr. başka şeye sahip değ

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