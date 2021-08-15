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Can Bonomo ve Demet Evgar’dan düet

15.08.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Bonomo ve Demet Evgar, 'Rüyamda Buluttum' şarkısı için bir araya geldi. Şarkı, bugün tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu.

Can Bonomo ve Demet Evgar’dan düet

Şarkıcı ve şarkı yazarı Can Bonomo ve oyuncu Demet Evgar, Bonomo’nun ‘Rüyamda Buluttum’ adlı yeni şarkısı için bir araya geldi. İkili, bugün dinleyicilerle buluşan düetin klibinde de birlikte yer aldı.

Can Bonomo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Evgar ile düeti hakkında, “Birkaç ay önce Can Saban’la yazıhanede boş boş duvarlara bakarken şeytan dürttü, Instagram’da canlı yayın açmaya karar verdik. Bazılarınız izlemişsinizdir. Yıllardır kenarda öylece duran bir şarkım vardı: ‘Rüyamda Buluttum’. Bu şarkıyı kaydetmeye niyetimiz olsaydı zaten çoktan kaydetmiştik, bari burada bu samimi ve küçük haliyle dursun diye düşünerek yayında çaldık. O günden itibaren ‘kaydetmezseniz küseceğiz’ minvalinde tehditler bitmeyince şarkıyı stüdyoda kaydetmeye karar verdik. Ne mutlu bize ki yıllar önce kaydetmemişiz. Öyle olsaydı belki benim canım, eski dostum Demet Evgar bize eşlik etmeyecekti. Demet, sen harika bir insansın! Bu şahane hatıra artık hepimizin. Güle güle dinleyin dostlar” dedi.

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EVGAR: DİNLEYİCİLERLE SÖYLEMEYİ İPLE ÇEKİYORUM

Demet Evgar da “Kıymetli arkadaşım Can’ın masalsı, şiirsel dünyasına beni davet etmesiyle eski arkadaşlığımıza unutulmaz bir anı kattık. Rüyamda Buluttum şarkısı ilk dinlediğimde eşlik etme arzusu uyandırdı. Sevgili Ece, Can Saban ve Bonomo ile unutulmaz bir gün daha geçirdik hem de eski unutulmaz günlerimizi anarak. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Dinleyicilerle birlikte söyleyeceğimiz günü iple çekiyorum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Can Bonomo Demet Evgar
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