Can Feda filmine 25 milyon lira harcandı

Başrollerini Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'in paylaştığı 'Can Feda' filmi için 25 milyon lira harcandığı ortaya çıktı.

Posta’nın haberine göre, hazırlıklarına bir yıl önce başlanan ve 6 Nisan’da vizyona girecek olan filmin Eskişehir ve Bilecik'te kurulan platolarında 2 bin figüran rol aldı, 3 bin silah ve 300 araç kullanıldı.

Çağatay Tosun'un yönettiği, Burak Özçivit’in Yüzbaşı Alparslan’ı, Kerem Bürsin'in ise Yüzbaşı Pilot Onur’u canlandırdığı film, Türk ordusunun, yedi yıldır iç savaşın hüküm sürdüğü, dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birine giriş yapıp teröristlerle çatışmasını konu alıyor.

Filmde, Türk ordusu yanında hiçbir müttefik devlet olmadan bölgeye giriş yapar ve bölgede görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan'ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler Timi de vardır. Tim, aralarına katılan Yüzbaşı Pilot Onur ile birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkarır.