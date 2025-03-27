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Arka Sokaklar’da flaş ayrılık! Efsane isim diziye veda ediyor! Bir devir kapanıyor...

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı 19 sezondur devam eden Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu veda edecek.

Arka Sokaklar’da flaş ayrılık! Efsane isim diziye veda ediyor! Bir devir kapanıyor...
Jale Uslu

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun başrolünü paylaştığı Arka Sokaklar dizisi her bölümüyle ilgi çekiyor. 19 sezondur cuma akşamlarında seyirciyi ekrana kitleyen dizide beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

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İKİNCİ KEZ AYRILIYOR!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin Aylin’i Özlem Çınar, Arka Sokaklar'dan ayrılıyor. Çınar, uzun süre önce veda ettiği diziye yılar sonra geri dönmüştü. Özlem Çınar’ın hikayesi bittiği için diziden ikinci kez ayrılacağı öğrenildi. Çınar, 710. bölümde fenomen dizide son kez kamera karşısına geçecek.

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arka sokaklar
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