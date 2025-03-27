Lüks araçları satışa çıkarılmıştı! Polat ailesinden ilk açıklama geldi!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Dilan Polat ve Engin Polat’ın şirketlerine ait lüks araçları satışa çıkardı. Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan araçların açık ihale yöntemiyle satılacağı duyuruldu.

"İNSAN HAKLARIYLA BAĞDAŞMAMAKTADIR"

Polat ailesinin ve şirketlerinin avukatı Sevinç Horoz’dan ilk açıklama geldi. Horoz, “11 Temmuz 2024 tarihli Masak raporunda Dilan Polat'ın bir suç teşkil eden eyleminin bulunmadığı tespit edilmesine rağmen kendisine yönelik uygulanan yaptırımlar Anayasa tarafından güvence altına alınan İnsan Hakları ile de Evrensel İnsan Hakları ile de bağdaşmamaktadır” dedi.

19 Kasım 2024 tarihinde İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne, şirketler üstündeki TMSF kayyumluğunun kaldırılması için dilekçe verdiklerini belirten Avukat Horoz, satışa çıkarılan araçların bağlı bulunduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin üstünde vergi soruşturması dahil olmak üzere hiçbir suçlama olmadığını söyledi.

Horoz, şu ifadelere yer verdi: “Şirket ile ilgili hiçbir soruşturma yokken hangi gerekçe ile TMSF Başkanlığı şirket araçlarının satışına karar vermiş ve satış ilanı yayınlamıştır, bu izaha muhtaç bir husustur. Haklı ve ivedi bir satış gerekçesi bulunmadan geçici olarak atandıkları ve kanuna aykırı bir atama olduğunu kabul ve beyan ettikleri halde böyle bir satış kararı verilmesinin hukuka uygun olduğunu düşünmüyoruz. Bu satış ilanı ile ilgili tüm gerekli araştırmalarımızı yapacağımızı ve akabinde tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz"

TOPLAM BEDEL 76 MİLYON 604 BİN TL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından araçlara konulan muhammen bedel toplam, KDV hariç 76 milyon 604 bin lira. Listedeki en pahalı aracın fiyatı ise 34 milyon 750 bin lira.