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Mourinho'nun planları altüst oldu! Ayrılmak istediğini söylemişti, yıldız isme hiç beklenmedik talip

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.03.2025 21:25
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 9. hafta karşılaşmasında Samsunspor'a karşı oynadığı mücadelede sakatlanan tecrübeli isim için beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Mourinho'nun planları altüst oldu! Ayrılmak istediğini söylemişti, yıldız isme hiç beklenmedik talip
Jayden Oosterwolde

Jayden Oosterwolde

HOL Hollanda
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanmıştı.

Yapılan kontroller sonucunda sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilen genç yıldızın, sahalardan 6-8 ay uzak kalacağı açıklanmıştı. Oosterwolde, şu anda bireysel antrenmanlarla iyileşme sürecini sürdürüyor.

"AMACIM AYRILMAKTI"

fenerbahcede-oosterwoldeye-talip-cikti-o-takimin-transfer-listesinde-ilk-sirada-1a8u

Kasım 2024’te ESPN’e konuşan Oosterwolde, “Bu sezon kendimi kanıtlayıp takımdan ayrılmayı planlıyordum. Ancak sakatlık bu hedefimi altüst etti. Şimdi bununla başa çıkmam gerekiyor. Eğer bunu başarırsam, her şey rayına oturur” ifadelerini kullanmıştı.

HİÇ BEKLENMEDİK TALİP

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Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Oosterwolde’nin ayrılık hayali gerçekleşebilir. Haberde, PSV Eindhoven’ın transfer listesinde Fenerbahçeli oyuncunun da adı geçtiği belirtildi.

PSV’NİN HEDEFİNDE

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Sezon sonunda Olivier Boscagli’nin takımdan ayrılacak olması nedeniyle PSV’nin olası transfer adayları arasında Oosterwolde’nin de bulunduğu vurgulandı. Haberde şu yorumlara yer verildi:
Fenerbahçe’de önemli bir rol üstlenen Oosterwolde, Ekim ayındaki diz sakatlığı nedeniyle zor günler geçiriyor. ESPN’e verdiği röportajda kulüpten ayrılma isteğini dile getirmişti.”

"PSV İÇİN İLGİNÇ BİR ADAY"

fenerbahcede-oosterwoldeye-talip-cikti-o-takimin-transfer-listesinde-ilk-sirada-1a8u (1)

“Fenerbahçe’de genellikle kanat bölgesinde oynayan Oosterwolde, daha önce Twente ve Parma formaları giydi. Sözleşmesi 2027 ara transfer dönemine kadar devam ediyor. Eğer Oosterwolde sakatlıktan tamamen kurtulup eski performansına dönerse, PSV için dikkat çekici bir seçenek haline gelebilir.”

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Süper Lig son dakika fenerbahçe Jayden Oosterwolde
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