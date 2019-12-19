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Can Gürzap, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 19.12.2019 10:42 | Son Güncelleme

Can Gürzap, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Usta oyuncu Can Gürzap, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gürzap, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğrafını seçen sanatçı, fotoğrafların hepsini beğendiğini ve seçmekte zorlandığını söyledi.

"Yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın çektiği "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafı oylayan usta oyuncu, "spor" kategorisinde ise Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nda Hüseyin Yıldız'ın objektifinden çıkan "Motokros heyecanı" başlıklı fotoğraf için oy kullandı.

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