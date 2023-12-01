Can Gürzap kimdir, kaç yaşındaydı? Can Gürzap neden öldü, hastalığı neydi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi ile akıllarda

Can Gürzap'ın vefat haberinin ardından usta sanatçının hayatı merak edildi. Bir süredir kameralardan uzak bir hayat yaşayan Can Gürzap, bir kurumda kurucusu olduğu Dialog Sunuculuk ve Dil Okulu'nda görev yapıyordu. Usta oyuncunun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. İşte Can Gürzap'ın ölüm nedeniyle ilgili detaylar...

CAN GÜRZAP KİMDİR?

Can Gürzap, 26 Mayıs 1944 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni bitirdikten sonra, 1963 yılında başladığı 5 yıllık Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü 1968 yılında bitirdi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği bursla Londra'da Central School of Speech and Drama'da hem oyuncu eğitmenliği, ses nefes ve konuşma eğitimi ile çok yoğun bir şekilde reji eğitimi gördü.

1970 yılında Türkiye'ye döndükten sonra Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde öğretmen, Devlet Tiyatrosunda da oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. 1978 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürlüğüne atandı.

Aynı zamanda İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nün kuruluşunda yer aldı ve öğretmen olarak derslere girdi Bu okulda 3 yıl öğretmenlik yaptı. Tiyatro müdürlüğü görevi 1980 yılına kadar sürdü. 1983 yılında Turgut Özakman zamanında yeniden bu göreve atandı ve 1986 yılında tekrar ayrıldı. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı.

Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yapan sanatçı, kurucusu olduğu Dialog sunuculuk ve dil okulu'nda görev yaptı, Devlet Tiyatrolarında 40'a yakın oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev alan Can Gürzap, 1968 yılından itibaren pek çok TV oyunu, sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Ocak 2009 da "çağa uygun, insanı anlatacak güncel oyunların sahneleneceği" "TİYATRO DİALOG" adını verdiği kendi tiyatrosunu kurdu. Sanatçı, 2004 yılında Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Kristal Martı ödülüne layık bulunmuştur. Evlilikleri : 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 2001 de ayrıldılar ve 2008 yılının kasım ayında boşandılar.

CAN GÜRZAP NEDEN ÖLDÜ?

Usta sinema ve tiyatro oyuncusu Can Gürzap, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölüm nedeniyle ilgili net bir açıklama henüz yapılmadı.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti. 79 yaşındaki Can Gürzap'ın daha önce aort anevrizması nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu.







