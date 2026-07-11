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Can havliyle kurtarıldı: "İleriye götür rezil olmayalım" dedi

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaş, jet skili cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı. Kameraya yansıyan olayda, sudan çıkarılan vatandaşın cankurtaranlara söylediği "Ağabey sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım" sözleri çevredekileri gülümsetti.

Sakaray'daki olay, Karasu ilçesi sahilinde meydana geldi. Denizde yüzdüğü esnada dalgaların arasında gözden kaybolarak boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaşı fark eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı jet skili cankurtaran ekipleri harekete geçti.

Can havliyle kurtarıldı: "İleriye götür rezil olmayalım" dedi 1

Kısa sürede şahsın ulaştığı noktaya giden ekipler, vatandaşı bota alarak sudan çıkardı. Cankurtaranların müdahalesiyle kurtarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan şahsın, jet skiye binerken ki ilk sözleri ise sahildeki vatandaşları ve görevlileri şaşırttı.

Can havliyle kurtarıldı: "İleriye götür rezil olmayalım" dedi 2

Kendisini bota çeken cankurtaranlara dönen vatandaş, "Ağabey beachin ilerisine götür de rezil olmayalım" diyerek ricada bulundu.

Can kurtaran ekiplerinin kamerasına anbean yansıyan olayda, ekiplerinin vatandaşı güvenli bölgeye ulaştırdığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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