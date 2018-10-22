Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları dizisinde geçmişinde yaşadığı ve unutmaya çalıştığı tecavüz olayıyla yıllar sonra yüzleşmek zorunda kalan polis Zeynep İnan'a hayat veren oyuncu Funda Eryiğit, Medyatava'dan Birsen Altuntaş'a samimi açıklamalar yaptı.
Dizideki tecavüz sahnesiyle ilgili konuşan başarılı oyuncunun açıklamalarından satır başları:
"- Can Kırıkları'nın senaryosunu çok beğendim. İki kadın hikâyesi olması çok cezbediciydi. Genelde özellikle televizyon işlerinde hikâye kadınlar üzerinden dönmez ya... Bu işin öyle bir yanının olması çok cezbedici oldu. Bir taraftan da tiyatro oyunum var. Normalde provaları bitirip dizilere başlardım. Biraz kararsız kaldım açıkçası ama ilk kez tiyatro provalarıyla diziyi birlikte yapıyorum. O yüzden biraz zor oluyor ama dedim ki 'Böyle bir maceranın içine gireyim.'
SİLAH EĞİTİMİ ALDIM
"TECAVÜZ SAHNESİNİ OYNARKEN KENDİMİ KÖTÜ HİSSETTİM"
Tecavüz sahnesini oynarken etkilendim. Kendimi kötü hissettim ama o ruh halini sonrasına taşımak akıl sağlığı için iyi olmuyor. Bir şekilde onu dengelemeye çalışıyorum.
Geçen yıl Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle de görüştük. Olacak gibiydi ama sonra bir şekilde anlaşılamadı. Niye olmadı diye üzgün de değilim.
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