Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları dizisinde geçmişinde yaşadığı ve unutmaya çalıştığı tecavüz olayıyla yıllar sonra yüzleşmek zorunda kalan polis Zeynep İnan'a hayat veren oyuncu Funda Eryiğit, Medyatava'dan Birsen Altuntaş'a samimi açıklamalar yaptı.

Dizideki tecavüz sahnesiyle ilgili konuşan başarılı oyuncunun açıklamalarından satır başları:

"- Can Kırıkları'nın senaryosunu çok beğendim. İki kadın hikâyesi olması çok cezbediciydi. Genelde özellikle televizyon işlerinde hikâye kadınlar üzerinden dönmez ya... Bu işin öyle bir yanının olması çok cezbedici oldu. Bir taraftan da tiyatro oyunum var. Normalde provaları bitirip dizilere başlardım. Biraz kararsız kaldım açıkçası ama ilk kez tiyatro provalarıyla diziyi birlikte yapıyorum. O yüzden biraz zor oluyor ama dedim ki 'Böyle bir maceranın içine gireyim.'

SİLAH EĞİTİMİ ALDIM

Rol için silah eğitimi aldım. Ben daha önce çok silah kullandım. Karadayı'da ve yine polisi oynadığım Poyraz Karayel'de... O yüzden bir aşinalığım vardı. Ancak tuttuğum silah şeklinin eski moda olduğunu artık öyle tutulmadığını falan yani yeni teknikler öğrendim. Silah kullanmak hiç de sevmediğim bir şey aslında ama üçüncüdür başıma geliyor.

"TECAVÜZ SAHNESİNİ OYNARKEN KENDİMİ KÖTÜ HİSSETTİM"

Sette çok aksiyon sahnem yok. Zeynep'in uğradığı bir tecavüz ve bunu unutmak üzerine kendisine kurduğu bir hayat var. Fakat yıllar sonra o travmayla tekrar yüzleşmek zorunda kalıyor.