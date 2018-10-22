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Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

DİZİ HABERLERİ  | 22.10.2018 11:34 | Son Güncelleme

Can Kırıkları dizisinde polis Zeynep İnan karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan başarılı oyuncu Funda Eryiğit, dizideki tecavüz sahnesiyle ilgili ilk kez konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları dizisinde geçmişinde yaşadığı ve unutmaya çalıştığı tecavüz olayıyla yıllar sonra yüzleşmek zorunda kalan polis Zeynep İnan'a hayat veren oyuncu Funda Eryiğit, Medyatava'dan Birsen Altuntaş'a samimi açıklamalar yaptı.

Dizideki tecavüz sahnesiyle ilgili konuşan başarılı oyuncunun açıklamalarından satır başları:

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"- Can Kırıkları'nın senaryosunu çok beğendim. İki kadın hikâyesi olması çok cezbediciydi. Genelde özellikle televizyon işlerinde hikâye kadınlar üzerinden dönmez ya... Bu işin öyle bir yanının olması çok cezbedici oldu. Bir taraftan da tiyatro oyunum var. Normalde provaları bitirip dizilere başlardım. Biraz kararsız kaldım açıkçası ama ilk kez tiyatro provalarıyla diziyi birlikte yapıyorum. O yüzden biraz zor oluyor ama dedim ki 'Böyle bir maceranın içine gireyim.'

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SİLAH EĞİTİMİ ALDIM

  • Rol için silah eğitimi aldım. Ben daha önce çok silah kullandım. Karadayı'da ve yine polisi oynadığım Poyraz Karayel'de... O yüzden bir aşinalığım vardı. Ancak tuttuğum silah şeklinin eski moda olduğunu artık öyle tutulmadığını falan yani yeni teknikler öğrendim. Silah kullanmak hiç de sevmediğim bir şey aslında ama üçüncüdür başıma geliyor.

"TECAVÜZ SAHNESİNİ OYNARKEN KENDİMİ KÖTÜ HİSSETTİM"

  • Sette çok aksiyon sahnem yok. Zeynep'in uğradığı bir tecavüz ve bunu unutmak üzerine kendisine kurduğu bir hayat var. Fakat yıllar sonra o travmayla tekrar yüzleşmek zorunda kalıyor.

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  • Tecavüz sahnesini oynarken etkilendim. Kendimi kötü hissettim ama o ruh halini sonrasına taşımak akıl sağlığı için iyi olmuyor. Bir şekilde onu dengelemeye çalışıyorum.

  • Geçen yıl Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle de görüştük. Olacak gibiydi ama sonra bir şekilde anlaşılamadı. Niye olmadı diye üzgün de değilim.

  • En gurur duyduğum projem tiyatroda "Sessizlik", sinemada Yeşim Ustaoğlu ile çektiğimiz "Tereddüt", televizyonda ise hayatımda özel bir yeri olan ilk işim Canım Ailem ve Karadayı"
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
içinde tecavüz sahnesi olan hiç bir diziyi asla izlemem anında bırakırım
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