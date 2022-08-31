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"Can kurtaran" dron ile boğulmaların önüne geçilmesi hedefleniyor

31.08.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST KARADENİZ'de yarışan üniversite öğrencileri, "can kurtaran" adını verdikleri dronla boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarma hedefinde - Öğrencilerden Necip Şahamettin Küçük: - "Dronumuz boğulan kişiye simit atabiliyor veya ağırlığı hafifse, bir çocuksa direkt onu altında bulunan ağ ile yakalayıp kaldırıp getirebilecek"

ÖZGÜR ALANTOR - Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan üniversite öğrencileri, "can kurtaran" dron ile boğulma tehlikesi geçirenlerin dronla yardımına koşmayı hedefliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

TEKNOFEST'e katılan projeler arasında Fırat Üniversitesinden Necip Şahamettin Küçük, Mustafa Cengizhan Çinkılınç ve Ali ihsan Yıldırım, hocaları Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akın danışmanlığında tasarladıkları ve "Can kurtaran" ismini verdikleri dron da yer aldı.

Altında bir ip ve ağ bulunan dron, 15 kilograma kadar çocukları sudan alabilmesi, taşıyamayacağı ağırlıkta olanlara da can kurtaran simidi atarak boğulmaların önüne geçmek için tasarlandı.

Öğrencilerden Necip Şahamettin Küçük, AA muhabirine, TEKNOFEST KARADENİZ'de serbest görev İHA kategorisinde yarıştıklarını söyledi.

Özellikle yaz döneminde artan boğulmaların önüne geçmek için projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Küçük, "Nehirlerde, denizlerde, akarsularda boğulan insanları kurtarmak için geliştirdiğimiz bir dron." dedi.

Dronun çocukları taşıyabildiğini dile getiren Küçük, "Dronumuz boğulan kişiye simit atabiliyor veya ağırlığı hafifse, bir çocuksa direkt onu altında bulunan ağ ile yakalayıp kaldırıp getirebilecek. Çünkü dronumuz 15 kiloya kadar taşıyabiliyor." diye konuştu.

Yaptıkları denemeler hakkında bilgi veren Küçük, "Kaza kırımına uğramış insansız hava aracına dronumuzu yönlendirdik. Öncelikle dronumuz yerini tespit etti. Üzerine kadar giderek ağ salladı. Bu ağ ile aşağıdaki kaza kırımına uğrayan dronu alarak getirdik." ifadesini kullandı.

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