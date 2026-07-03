Can Uzun adım adım Galatasaray'a transfer oluyor!

Galatasaray yönetimi, Türk futbolunun parlayan yıldızlarından Can Uzun'u parçalı formayla buluşturmak için adeta seferberlik ilan etti. Uzun süredir Eintracht Frankfurt ile pazarlık masasında olan sarı-kırmızılılar, transferi olumlu sonuçlandırmak adına stratejik hamlelerini peş peşe yapıyor. Gelen son bilgilere göre, iki kulüp arasındaki maddi uçurum giderek daralıyor.

FRANKFURT İNADINI KIRDI: 60'TAN 50 MİLYON EURO'YA İNDİ

Transfer sürecinin ilk günlerinde, 20 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesinde yer alan 60 milyon Euro'luk çıkış maddesine tutunan ve bu rakamın dışında hiçbir teklifi masada görmek istemeyen Eintracht Frankfurt cephesinde yumuşama sinyalleri geldi.

Alman temsilcisinin, Galatasaray'ın ısrarlı tutumu ve oyuncunun da kariyerinde yeni bir adım atmaya sıcak bakması üzerine beklentisini düşürdüğü ve transfer için 50 milyon Euro'ya ikna olabileceğini sarı-kırmızılı kurmaylara ilettiği öğrenildi.

GALATASARAY'IN YENİ PLANI: 40 MİLYON EURO + PAY

Pazarlıklara ilk olarak 30 milyon Euro seviyelerinden başlayan Galatasaray yönetimi ise Alman ekibinin bu indirimi sonrası teklifini güncelledi. Sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt'a son olarak 40 milyon Euro'luk resmi bir teklif sundu.

Aradaki 10 milyon Euro'luk farkı kapatmak ve Alman devini tamamen ikna etmek isteyen Galatasaray, masaya yeni bir formül getirdi. Yönetimin, 40 milyon Euro'luk bonservis bedeline ek olarak sözleşmeye "sonraki satıştan pay" maddesi ekleterek bu dev operasyona resmi olarak nokta koymayı hedeflediği belirtildi.