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Can Uzun adım adım Galatasaray'a transfer oluyor!

Yeni sezonda Avrupa'da ve Süper Lig'de başarı hedefleyen Galatasaray'ın, Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki milli yetenek Can Uzun için yürüttüğü transfer görüşmelerinde sona yaklaşılıyor. Alman ekibinin 60 milyon Euro'luk inadı kırılırken, sarı-kırmızılı yönetim 40 milyon Euro ve sonraki satıştan pay maddesiyle bu dev transferi bitirmeye hazırlanıyor.

Can Uzun adım adım Galatasaray'a transfer oluyor!
Emre Şen
Can Uzun

Can Uzun

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
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Galatasaray yönetimi, Türk futbolunun parlayan yıldızlarından Can Uzun'u parçalı formayla buluşturmak için adeta seferberlik ilan etti. Uzun süredir Eintracht Frankfurt ile pazarlık masasında olan sarı-kırmızılılar, transferi olumlu sonuçlandırmak adına stratejik hamlelerini peş peşe yapıyor. Gelen son bilgilere göre, iki kulüp arasındaki maddi uçurum giderek daralıyor.

FRANKFURT İNADINI KIRDI: 60'TAN 50 MİLYON EURO'YA İNDİ

Can Uzun adım adım Galatasaray a transfer oluyor! 1

Transfer sürecinin ilk günlerinde, 20 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesinde yer alan 60 milyon Euro'luk çıkış maddesine tutunan ve bu rakamın dışında hiçbir teklifi masada görmek istemeyen Eintracht Frankfurt cephesinde yumuşama sinyalleri geldi.

Alman temsilcisinin, Galatasaray'ın ısrarlı tutumu ve oyuncunun da kariyerinde yeni bir adım atmaya sıcak bakması üzerine beklentisini düşürdüğü ve transfer için 50 milyon Euro'ya ikna olabileceğini sarı-kırmızılı kurmaylara ilettiği öğrenildi.

GALATASARAY'IN YENİ PLANI: 40 MİLYON EURO + PAY

Can Uzun adım adım Galatasaray a transfer oluyor! 2

Pazarlıklara ilk olarak 30 milyon Euro seviyelerinden başlayan Galatasaray yönetimi ise Alman ekibinin bu indirimi sonrası teklifini güncelledi. Sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt'a son olarak 40 milyon Euro'luk resmi bir teklif sundu.

Aradaki 10 milyon Euro'luk farkı kapatmak ve Alman devini tamamen ikna etmek isteyen Galatasaray, masaya yeni bir formül getirdi. Yönetimin, 40 milyon Euro'luk bonservis bedeline ek olarak sözleşmeye "sonraki satıştan pay" maddesi ekleterek bu dev operasyona resmi olarak nokta koymayı hedeflediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Can Uzun
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