Cristiano Ronaldo bırakıyor! Bir devrin sonu

Dünya futbol tarihinin en büyük efsanelerinden biri olan Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki görkemli kariyeri, epik bir finalle sona ermeye hazırlanıyor. Yıllardır kırılmadık rekor bırakmayan ve Portekiz futbolunu adeta tek başına sırtlayan süperstarın geleceği hakkındaki spekülasyonlara, kardeşi Katia Aveiro son noktayı koydu.

KATIA AVEIRO: "ANIN TADINI ÇIKARALIM"

Ağabeyine verdiği ateşli destek ve sosyal medyadaki çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Katia Aveiro, bu kez futbol dünyasını duygulandıran bir mesaj paylaştı. Ronaldo'nun yaşı ve artan fiziksel yükü nedeniyle milli takım kariyerini ne zaman noktalayacağı sorularına net bir yanıt veren Aveiro, efsanenin "Son Dans"ına (Last Dance) hazırlandığını müjdeledi.

Katia Aveiro, yaptığı açıklamada şu tarihi ifadeleri kullandı:

"Büyük ihtimalle Dünya Kupası'ndan sonra milli takım kariyerini noktalayacak. Bu yüzden anın tadını çıkaralım."

DÜNYA KUPASI, EFSANENİN SON SAHNESİ OLACAK

Katia Aveiro'nun bu net açıklaması, gözleri tamamen Dünya Kupası'na çevirdi. Kariyerindeki tek eksik parça olan Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmayı her şeyden çok isteyen 41 yaşındaki ikonik kaptan, kariyerinin en büyük ve son uluslararası turnuvası için sahada olacak.

Futbolseverler, Avrupa Şampiyonası ve Uluslar Ligi kupalarını havaya kaldıran Cristiano Ronaldo'yu efsaneleştiği 7 numaralı Portekiz formasıyla son kez dev bir sahnede izleme fırsatı bulacak.