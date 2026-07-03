Galatasaray'dan Amedspor'a transfer! Resmi açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'de kalıcı olmak ve iddialı bir kadro kurmak isteyen yeni ekip Amed Sportif Faaliyetler, rotasını genç ve potansiyelli isimlere çevirdi. Gelecek sezon planlamasını titizlikle yürüten Diyarbakır ekibi, aradığı dinamik hücum oyuncusunu Galatasaray altyapısında buldu.

GALATASARAY U19'DAN SÜPER LİG SAHNESİNE

Sarı-kırmızılı kulübün altyapı akademisinde yetişen ve U19 takımında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken sağ kanat oyuncusu Berk Kızıldemir, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Amedspor yönetimi, potansiyeliyle öne çıkan yetenekli oyuncu ile her konuda anlaşmaya vararak 3+1 yıllık uzun soluklu bir kontratın altına imza attı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Transferin resmiyet kazanmasının ardından Amed Sportif Faaliyetler kulübünden de yazılı bir açıklama paylaşıldı. Taraftarları heyecanlandıran o açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Galatasaray altyapısında yetişen, sağ kanat pozisyonunda görev yapan 20 yaşındaki genç oyuncu Berk Kızıldemir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Berk Kızıldemir’e kulübümüze hoş geldin diyor; Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."