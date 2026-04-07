Can Uzun'u medya önünde yerden yere vurdu! Milli futbolcumuza büyük ayıp

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcumuz Can Uzun, Almanya ile arasındaki tüm bağları kopartmak üzere... Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Bild, 20 yaşındaki Can Uzun'un takımdan ayrılmaya karar verdiğini resmen duyurdu.

RIERA, CAN UZUN'U BASIN ÖNÜNDE ATEŞİN İÇİNE ATTI

Frankfurt'un Bundesliga'nın 28. haftasında Köln ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Riera, Can Uzun hakkında, "Topla ne kadar iyi olursanız olun; eğer topsuz oyunda iyi değilseniz, Albert’in takımında oynayamazsınız. Bu konuda çok netim. Ben 'komple' oyuncular istiyorum; hem hücumda hem savunmada görevini yapmalı. Ne yapması gerektiğini biliyor; bunu bana değil, takıma verdiğinde sahada olacak." ifadelerini kullanmıştı.

CAN UZUN TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Albert Riera'nın bu açıklamalarından bir hayli rahatsız olan Can Uzun'un ipleri tamamen koparttığı ve önümüzdeki sezon takımdan ayrılacağı öğrenildi. Bild gazetesinde yer alan haberde Can Uzun'un şimdiden takım aradığı ve önceliğinin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takım olduğu ifade edildi.