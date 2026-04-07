SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya Bundesliga

Can Uzun'u medya önünde yerden yere vurdu! Milli futbolcumuza büyük ayıp

Eintracht Frankfurt'un en yetenekli oyuncusu olarak gösterilen Can Uzun, Almanya'dan ayrılmayı kafasına koydu. Basın yoluyla sürekli yıpratılan Can Uzun ile teknik direktör Albert Riera arasında ipler tamamen koptu. İspanyol çalıştırıcı önceki gün Can Uzun'u medya önünde adeta yerden yere vurdu.

Can Uzun'u medya önünde yerden yere vurdu! Milli futbolcumuza büyük ayıp
Emre Şen
Can Uzun

Can Uzun

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcumuz Can Uzun, Almanya ile arasındaki tüm bağları kopartmak üzere... Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Bild, 20 yaşındaki Can Uzun'un takımdan ayrılmaya karar verdiğini resmen duyurdu.

RIERA, CAN UZUN'U BASIN ÖNÜNDE ATEŞİN İÇİNE ATTI

Can Uzun u medya önünde yerden yere vurdu! Milli futbolcumuza büyük ayıp 1

Frankfurt'un Bundesliga'nın 28. haftasında Köln ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Riera, Can Uzun hakkında, "Topla ne kadar iyi olursanız olun; eğer topsuz oyunda iyi değilseniz, Albert’in takımında oynayamazsınız. Bu konuda çok netim. Ben 'komple' oyuncular istiyorum; hem hücumda hem savunmada görevini yapmalı. Ne yapması gerektiğini biliyor; bunu bana değil, takıma verdiğinde sahada olacak." ifadelerini kullanmıştı.

CAN UZUN TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Can Uzun u medya önünde yerden yere vurdu! Milli futbolcumuza büyük ayıp 2

Albert Riera'nın bu açıklamalarından bir hayli rahatsız olan Can Uzun'un ipleri tamamen koparttığı ve önümüzdeki sezon takımdan ayrılacağı öğrenildi. Bild gazetesinde yer alan haberde Can Uzun'un şimdiden takım aradığı ve önceliğinin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takım olduğu ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Eintracht Frankfurt frankfurt son dakika transfer haberleri transfer haberleri Can Uzun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.