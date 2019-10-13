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Can Yaman'a Roma'da büyük ilgi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 17:03 | Son Güncelleme

Can Yaman, gittiği İtalya'nın Roma kentinde sokakta yürürken kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hayranlarının ortasında kalan Yaman yürümekte güçlük çekti.

Can Yaman'a Roma'da büyük ilgi!

Başrolünde yer aldığı Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Can Yaman, dizinin final yapmasından sonra Avrupa basının da dikkatini çekti. Yaman, gittiği Roma'da hayranlarının ilgisinden yürüyemedi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüye ise çoğu kullanıcı tepki gösterdi.

"NE OLUR ORADA KAL"

Çoğu Twitter kullanıcısı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Yaman'a "Kalsana orada Allah aşkına ne olur" yorumunu yaptı.

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Yaman, "Roma'da kaldığım otelin önünde sabah 7'den beri heyecanla bekleyen fanlarıma sürpriz yapıp beklemedikleri bir yerden çıktım ve onlarla kucaklaştım. Yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" diyerek ilgi gösteren hayranlarına teşekkür etti.

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Can Yaman Can Yaman roma

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